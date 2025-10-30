Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente en la ruta provincial N° 1 cobró la vida de una joven de 28 años. El vuelco, que se produjo alrededor de las 5:20 de la madrugada, involucró a un Volkswagen Suran cuyo conductor, de 27 años, presentaba un alto nivel de alcohol en sangre.

Según informó Raúl Jones, segundo jefe de la Regional, el vehículo perdió el control en una curva peligrosa, provocando que ambos ocupantes salieran despedidos. La chica falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado de manera urgente al Hospital Regional.

El test de alcoholemia reveló que el conductor tenía 1.66 g/l de alcohol en sangre, lo que agrava su situación legal. La causa está siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal, y podría ser caratulada como Homicidio Culposo Agravado. “Este tramo es conocido por su peligrosidad“, señaló Jones.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para la autopsia, y el vehículo fue secuestrado para peritajes. Las autoridades están revisando cámaras de seguridad cercanas al kilómetro 8 para determinar las causas exactas del accidente y si hubo otros vehículos involucrados. La comunidad de Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada por esta tragedia.