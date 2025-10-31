Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a la comunidad de la localidad de Comodoro Rivadavia durante la madrugada de este viernes, luego de que un joven resultara gravemente herido tras recibir un impacto de bala en el pecho. La investigación se encuentra en curso y buscan al autor del sangriento hecho.

El hecho se registró pasadas las 06:00 horas. Personal policial acudió a la zona sur de la ciudad tras un aviso del Centro de Monitoreo. La víctima, un chico de tan solo 19 años, fue localizada inconsciente en la intersección de las calles Huergo y Damasco, cerca de un conocido supermercado de la zona, en el barrio San Martín.

Cabe destacar que el joven presentaba una herida de arma de fuego en la región torácica, por lo que, de manera inmediata, se solicitó la asistencia de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia a las instalaciones del Hospital Regional para recibir atención médica especializada.

La Policía de Chubut trabaja intensamente en el lugar del hallazgo, con la importante colaboración de la División Criminalística y la Brigada de Investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso. Hasta el momento, las autoridades han informado que se desconocen las causas del ataque y las investigaciones continúan abiertas para determinar responsabilidades y dar con los autores.