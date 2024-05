Poco antes de las 20 horas del lunes, se produjo una violenta colisión vehicular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen altura calle Salso del Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia, donde en principio se temió por las ocupantes de un automóvil Toyota Corolla que quedó semi destrozado en su parte frontal y obstaculizando el tránsito hacia la zona sur.

Sobre la calle Salso había quedado una Toyota Hilux 4X4 reformada para el transporte de comestibles cuyo conductor, oriundo de Pico Truncado, de nuestra ciudad y que se encuentra de paso por estudios médicos en esta, había dejado estacionada con motor y luces encendidas después de haber sentido el fuerte impacto en su parte lateral izquierda trasera.

“Yo venía por la colectora y doblé a mi izquierda porque me daba el semáforo en verde, pero como no soy de acá pensé que estaba haciendo lo correcto, igual el Corolla venía muy fuerte, sentí el impacto, estacioné más adelante y me bajé enseguida para ver a la conductora, tenía mucho miedo que le haya pasado algo grave, por suerte estaba bien” comentó el conductor de la Toyota Hilux al personal policial de la Seccional Tercera y de tránsito y Defensa Municipal que llegaron hasta el lugar.