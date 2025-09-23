Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial se llevó a cabo este lunes 22 de septiembre en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Los Álamos al 800, en el barrio La Floresta de la localidad de Comodoro Rivadavia, para efectivizar el desalojo de una propiedad usurpada.

La diligencia, ordenada por el juez penal en el marco de la causa N° 3.888/25 caratulada “M.S.A. S/DCIA. USURPACIÓN”, se extendió por varias horas y contó con la participación de diversas dependencias policiales. El procedimiento habría durado tres horas, aproximadamente.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con la resistencia de M.J., una mujer de 37 años, quien se mostró agresiva y hostil, lo que dificultó la tarea de la fuerza. Ante esta situación, la Policía procedió a su detención por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, entorpecimiento del procedimiento y amenazas.

Finalmente, durante el operativo, se hizo presente la hermana de la detenida, quien se hizo cargo de sus pertenencias y de una sobrina menor de 15 años que residía en la vivienda. Por otro lado, la propiedad es cuestión fue restituida a su legítimo dueño, quien se hizo presente en el lugar y la recibió en perfectas condiciones, tal como lo había reclamado.