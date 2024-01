Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Valentino Bruggesser, el joven delantero de 23 años fue sinónimo de alegría en la “Madriguera” después de darle el triunfazo de Jorge Newbery 1-0 frente a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia por el partido de ida de las semifinales en la Zona Patagónica del Torneo Regional Amateur 2023/24.

En la otra llave de las semifinales, Deportivo Rincón superó 1-0 a Deportivo Roca tras un penal insólito cobrado por el árbitro principal del encuentro. Tanto la vuelta de este partido como el de Comisión Actividades Infantiles vs. Jorge Newbery se jugarán el domingo 21 de enero. Ese día sabremos la final de la Zona Patagónica del Regional.

Bruggesser es una de las grandes apuestas que tiene el “Aeronauta“, llegó desde Santamarina de Tandil, donde disputó varios encuentros del último Torneo Federal A. Fue el primero de los refuerzos en sumarse a la institución del barrio 9 de Julio a fines de agosto de 2023.

“Perico” Ojeda fue la mente que ingenió en el gol de Jorge Newbery. FOTO: PRENSA NEWBERY

“Petu” habló con el medio comodorense “Pasta de Campeón” tras superar por la mínima a la CAI. “Fue un sabor agridulce. Podríamos haber sacado mayor diferencia, pero por suerte nos llevamos este buen triunfo”, dijo Valentino tras que el “Lobo” tuviera varias chances claras de gol.

“El viento siempre es partícipe de los partidos, pero estamos acostumbrados, tuvimos varias oportunidades y por suerte pudimos concretar y ganar”, dijo el goleador de la tarde. Y finalizó diciendo “Hay que ir al Estadio a ganar como visitante“.

Isaac Esteche también habló con “Pasta de Campeón” y dejo una frase muy picante “En la cancha hubo un solo equipo“. También dijo “Va a ser una semana larga para recuperarnos, estamos preparados para la vuelta y enfocados en el próximo encuentro”.

Isaac Esteche fue uno de los mejores de la cancha. FOTO: CRÓNICA COMODORO

“Estamos jugando cada tres días, en lo físico estamos muy bien. Esperamos llegar enteros para el próximo domingo“, finalizó el mediocampista de Jorge Newbery tras la victoria frente a la Comisión de Actividades Infantiles.

La “Madriguera” se vistió de gala para recibir este gran partido, cientos de hinchas colmaron las dos populares y la platea. El primer tiempo arrancó activo, porque en el primer minuto se animó a desplegar su velocidad desde la izquierda hacia el medio Leonardo Valdez y cuando había puesto quinta y estaba por entrar al área, fue al piso el juvenil Flores, dejando el tiro libre para el local y la primera amarilla del partido.

La más clara en los primeros 45 minutos la tuvo Valentino Bruggesser, que recibió entre líneas por el medio y casi como un penal, pero en movimiento, definió rasante al poste derecho del arquero y que muy espectacularmente Guarracino desactivó el gol y así el descanso llegó 0 a 0.

La CAI tendrá revancha este domingo en el Estadio Municipal. FOTO: PRENSA CAI

Agustín Jara de la CAI estuvo en el banco y fue la gran sorpresa, debido a que el jugador de Tierra del Fuego anotó 10 goles en 10 partidos jugados. Ya en el complemento Ojeda fue astuto cediendo por lo bajo en la soledad de Bruggesser que, haciéndose el distraído, a la carrera y sin marca, definió para el 1 a 0 que fue bisagra, ya que por varios minutos quedó aturdida la visita, que no pudo mostrar su juego y al “Lobo” le bastó con ser ordenado para no pasar zozobra.

Reaccionó tarde CAI queriendo llegar al empate, pero su rival estuvo bien plantado, ordenado y con mucho sacrificio en marcar.

No temió Newbery en cortar con falta si el oponente intentaba atacar, y sumando paciencia para manejar el balón, culminó justificando el triunfo 1 a 0, y hasta pudo haber ampliado porque en el juego aéreo fue mejor, pero no estuvo certero. El “Azzurro” no pudo mostrar lo anteriormente generado en este certamen, y gracias a su arquero, no cayó por más goles.

Por la otra llave, Deportivo Rincón recibía en su cancha a Deportivo Roca. El partido fue parejo, pero pasados los 40 minutos llegó la gran polémica de la tarde. En una jugada confusa, Macsad rechazó una pelota y rozó a Armoa en un contacto por el que el árbitro cobró penal.

Los jugadores visitantes protestaron el fallo al considerar que no fue infracción. En las imágenes es difícil divisar el toque. Boquín se hizo cargo del tiro y convirtió el 1-0 de Rincón ante la bronca de los roquenses.