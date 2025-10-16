Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incidente ocurrido a horas de la noche en el barrio San Martín de la localidad de Comodoro Rivadavia dejó a un hombre de 32 años con heridas de bala en ambas piernas. La víctima, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

En el centro de salud, el hombre recibió atención médica y fue dado de alta durante la madrugada del jueves. El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas de la noche del miércoles 15 de octubre en la calle Los Perales al 1200, en una zona residencial del mencionado barrio.

Según informó el comisario Federico Fedrizzi, jefe de la Comisaría Séptima, la policía recibió un llamado a las 20:30 alertando sobre la presencia de una persona en estado de embriaguez en la mencionada dirección. El hecho resultó ser preocupante.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 32 años con dos heridas de arma de fuego en las piernas, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia. El hombre se encontraba visiblemente desorientado y con dificultades para comunicarse.

El herido se negó rotundamente a brindar información sobre las circunstancias del hecho, lo que dificultó enormemente la investigación inicial. “Esta persona no manifestaba las circunstancias y se negaba a aportar dato alguno”, enfatizó Fedrizzi, en diálogo con ADNSUR.

A pesar de la total falta de colaboración de la víctima, la policía continuó con las investigaciones, realizando un rastrillaje en la zona para determinar el lugar exacto donde se produjo el ataque y buscando posibles testigos del hecho.

El comisario señaló que la Brigada de Investigaciones está trabajando en el relevamiento de cámaras de seguridad con la esperanza de obtener pistas que permitan esclarecer lo sucedido e identificar a los autores del ataque. Asimismo, destacó que la víctima es una persona conocida en el ámbito, lo que podría estar relacionado con el incidente.

El hecho se investiga de oficio, a pesar de la persistente negativa del herido a radicar la denuncia y a colaborar con la investigación. La policía ha iniciado una causa para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables y ya detuvo a un sospechoso.