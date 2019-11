Completaron la primera ronda de la Copa Ciudad

En el marco de las actividades deportivas por el 134° aniversario de Río Gallegos, equipos de fútbol de 3 categorías completaron ayer la primera rueda. Elencos federados y barriales jugaron en varios campos de juego para poder quedar a la espera de los próximos cruces.

Equipos de la Liga de Fútbol Sur y de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, se sumaron a la propuesta deportiva para festejar un nuevo aniversario de la capital.

Todo comenzó el martes para la categoría Sub 13, hubo 3 partidos en cancha de Defensores del Carmen, Enrique Pino y Boxing Club. Unión Santacruceña le ganó a Deportivo Chaco por 3 a 0 y espera rival, lo mismo que Caracas FC que se impuso por 7 a 0 a su par de Ferrocarril YCF y Boxing que le ganó a La Academia por 8 a 0. El miércoles fue el turno para la Sub 15 y Primera. En Sub 15 Don Bosco le ganó a Ferrocarril YCF por 3 a 0 en cancha Nora Vera, juego que comenzó a las 19:30. El otro partido en el mismo rectángulo tuvo como ganador a Unión Santacruceña sobre Car Mar por 4 a 0. En cancha de Hispano, los celestes dieron cuenta de La Kuadra por 6 a 0 y en campo del club Boca RG Ragazzi le ganó a Sporting por 1 a 0.

En el caso de los planteles de Primera, Defensores del Carmen le ganó a Los Halcones por 1 a 0. En cancha de Hispano desde las 20:00 jugaron San Benito e Hispano, el resultado final fue de 1 por arco y debieron definir desde el punto penal, al cierre de la serie muy disputada fueron los santos los que ganaron por 9 a 8.