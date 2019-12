Compras a último momento: una postal que se repite

Las compras a último momento son imágenes que se reflejan año a año en todas las ciudades. Con el aguinaldo en el bolsillo y un cambio poco favorable para quienes solían comprar en Punta Arenas, los vecinos optaron por hacer las compras en la ciudad. Cómo afectó el dólar en juguetes, el rubro más caro.

La antesala de las fiestas de fin de año deja una postal anual que refleja lo que muchos hacen en la ciudad: la tradicional compra de regalos a último momento. Ya sea por falta de tiempo, falta de dinero en el bolsillo u olvidos, los vecinos invaden los comercios buscando qué regalar a sus seres queridos.

Este 2019 no fue un año fácil para el país ni para el plano local, que se vio afectado con el cierre de varios comercios de distintos rubros. A ello se sumó el cambio poco favorable en Punta Arenas, lugar elegido comúnmente por los riogalleguenses para comprar por las comodidades económicas que otorgaba.

Ayer, el cambio osciló entre 9 y 13 pesos chilenos, valores bajos para quienes acostumbraban a movilizarse a la ciudad en búsqueda de ofertas. Sin embargo, el cobro del aguinaldo de municipales y provinciales fue un “alivio” al bolsillo para los vecinos, que “coparon” las calles durante el fin de semana.

El Paseo Aniversario dejó la avenida Kirchner y España cortadas, lo que convirtió el centro de la ciudad en una suerte de peatonal que se llenó de vecinos cargados de bolsas. La merma en ventas llegó ayer lunes, sin embargo, los comerciantes estiman que hoy será el día clave para los que compran a último minuto.

Con este panorama, muchos vecinos optaron por realizar compras a nivel local. La Opinión Austral dialogó con compradores y comerciantes para conocer cómo estuvo la situación.

Los rubros textiles y de juguetes

Las jugueterías fueron el rubro más costoso, según coincidieron algunos vecinos, ya que por un juguete importado llegaron a pagar hasta 6 mil pesos e incluso valores superiores. Sin embargo, al ser un rubro amplio, podían conseguirse juguetes de menor calidad y volumen que oscilaron entre los 600 y 1.000 pesos.

Aún así, algunos comercios ofertaron productos con descuentos, lo que amplió el margen de opciones para los compradores.

En el rubro textil, algunos optaron por tiendas ya “reconocidas”. Una vecina y su hija, consultadas por el medio y por la decisión que tomaron, resaltó que decidió por comprar en comercios a los que ya acudía por sus valores y ser allegada a sus dueños.

Las prendas para mujeres, acorde a marcas nacionales, oscilan según la edad. Para niñas, por ejemplo, un conjunto de jogging llega a costar hasta 5 mil pesos y un short de verano supera los 1.500 pesos. Para las más jóvenes y adultas, tiendas “accesibles” ofertaban remeras a mil pesos para arriba y camisas a no menos de 2 mil. Otros rubro, menos elegido pero no menos destacado, fue el de perfumería, que ofrece cajas de perfumes nacionales con cremas a un estimado de 1.500 pesos. Por su lado, los perfumes importados no bajaron de los 4 mil pesos. Foto: (José Silva).