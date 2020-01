La secretaria de Comercio e Industria del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Karina Raynoldi, contó cómo es el nuevo Programa de Precios Cuidados, cómo beneficiará a la región y de qué modo se prevé su implementación en la provincia.

En diálogo con el equipo de “Juntos y Re-Sueltos” de Radio LU12 AM680, la nueva secretaria de Comercio e Industria, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria provincial, Karina Raynoldi, afirmó tener buenas noticias para los riogalleguenses sobre el nuevo Programa de Nación Precios Cuidados.

En este sentido, destacó que al sumarse las grandes marcas al Plan, en la región aumentó considerablemente la cantidad de productos en oferta y se igualaron las condiciones, “Lo que veníamos observando en los últimos cuatro años que pasaron, con respecto a Precios Cuidados, es que teníamos una lista diferencial respecto al resto del país”.

Los productos específicos para Patagonia, según el último acta de inspección que realizaron desde la Cartera, era de 184 productos, porque la mayoría de las marcas que se incluían en el Programa no llegaban a la región.

Pero actualmente, con el nuevo Plan que propuso el Gobierno Nacional, que incluye primeras y segundas marcas, la ventaja es que de los 310 productos que están vigentes hoy en todo el país, 308 llegan a la Patagonia.

“Son buenas noticias” aseguró la funcionaria, “y me parece que es fundamental que exista realmente una negociación por parte del Estado Nacional con las grandes marcas, para que haya de verdad precios específicos cuidados, porque en los años pasados lo que vimos de cuidados no tenían mucho, lo poco que llegaba acá”.

Para poder implementarlo en Santa Cruz, Raynoldi adelantó que están esperando la próxima asamblea nacional de la COFEDEC (Consejo Federal del Consumo), en la que se reunirán las autoridades de Defensa del Consumidor de cada provincia.

Se llevará a cabo el 20 de enero y participará la directora de Consumo Fanny Díaz, “ahí nos van a indicar bien cómo va a ser la reglamentación exactamente, cómo lo vamos a controlar”, aseguró la secretaria de Comercio e Industria.

“Hoy no sabemos todavía cuál va a ser el método, si los vamos a poder multar, si habrá sanciones por la no exhibición de precios o cuando falte mercadería, siempre hay un margen que se les da, ese es un acuerdo que se hace sobre el que hoy nosotros todavía no tenemos especificación”, argumentó.

Al respecto, la referente de la Cartera relató que con el Plan anterior se inspeccionaba semanalmente a las grandes cadenas de supermercados para controlar, no sólo en Río Gallegos, sino en todas las localidades de la provincia donde existen las grandes cadenas.

“Se hacía un acta de inspección reglamentada de Nación cuando se los visitaba, y nosotros lo que hacíamos era controlar que estuvieran los productos exhibidos, con su respectiva cartelería, que no existieran faltantes, y si los había que estuvieran dentro de lo que son los faltantes justificados, porque eso es algo que puede suceder, pero nosotros teníamos que estar en conocimiento” afirmó.

Para conocer cuáles son los precios y productos que los riogalleguenses deberían encontrar en los supermercados, Raynoldi recomendó descargar la aplicación que ya está vigente de la página web del Gobierno Nacional: https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados.

Sobre la APP, la funcionaria detalló que “es muy simple, yo la bajé en mi celular y es muy fácil de usar, y ahí van a encontrar el listado de productos para que cada uno pueda verificar que estén con el precio que corresponde para la Patagonia, porque tenemos un precio diferencial respecto de la Zona Norte del país, aunque no difiere mucho”.

Igualmente, según afirmó la secretaria, los supermercados debería tener exhibido en su ingreso el listado de productos, sus precios y si hay faltantes justificados. “Nosotros controlábamos eso los años anteriores, y ahora va a ser seguramente de la misma manera, pero eso lo sabremos cuando tengamos la reglamentación”.

Por último, Raynoldi destacó que esa baja promedio del 8% general en los productos que se anunció en el Programa Nacional, también se respetará en Patagonia, “la diferencia es el flete, que antes también lo teníamos y lo pagábamos, así que sí lo vamos a sentir al descuento, incluso hay algunos productos que tienen hasta un 30% menos, pero en general es un 8% más económica la canasta que lo que veníamos pagando”.