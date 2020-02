Los funcionarios del oficialismo “pusieron la cara” y se comprometieron a hacer valer su cercanía política con el intendente para solicitarle una reunión con los despedidos. Desde diciembre que los 82 despedidos no perciben salarios, tampoco la indemnización. Preocupa la salud de quienes necesitan tratamiento médico.

Los concejales Javier Fuhr y Paola Acosta (Frente de Todos) se acercaron a dialogar con el grupo de desocupados que domingo tras domingo se constituyen en el izamiento de Río Gallegos (Av. Kirchner y San Martín) para reclamar la reincorporación del puesto de trabajo a las 82 personas despedidas por la gestión del intendente Pablo Grasso a fines de diciembre último.

En el fondo, las pancartas de los cesanteados que piden por su planta permanente.

Foto: (Mirta Velásquez).

La Opinión Austral estuvo presente en el momento en que los concejales, se acercaron a “poner la cara”. En absoluto silencio y respeto escucharon la angustia y el descargo que hicieron los manifestantes. “Fuimos elegidos por el voto para escuchar a los vecinos, por eso estamos aquí, vamos a mediar con el intendente para que los reciba”, se comprometieron. Fueron las únicas palabras que esgrimieron en los más de 6 minutos que duró el encuentro en la vía pública. Por estas semanas es todo el diálogo que los cesanteados pudieron concertar con la clase dirigente, a pesar que integrantes del gabinete local participan del acto cívico que se realiza cada fin de semana.

Previo a este encuentro, Fuhr, Acosta y los despedidos tuvieron el gesto de firmar el petitorio por el pedido de justicia de Estefanía Rosales, una joven de Río Gallegos que falleció días atrás y que enlutó a la comunidad. La familia pide que se haga justicia y descarta la teoría del suicidio.

Sostén familiar

“Si Grasso tiene problemas con el ex intendente Giubetich que le haga juicio por mal funcionario público, pero nosotros somos planta permanente”, inició la explicación de Guillermo Basualto, ante los concejales del oficialismo local. “Entendemos que el intendente tiene su gente. No buscamos que nos pongan en cargos, queremos que respete nuestros derechos laborales, es una decisión que está en sus manos y el Municipio no es de él”, despuntó. En esta sintonía, insistieron en ser recibidos por el jefe comunal: “Entendemos que es un capricho lo que tiene contra nosotros, caso contrario que nos reciba y nos explique fehacientemente, porqué decide despedirnos”.

En tanto, una mujer contó a los ediles que tiene una hija con parálisis cerebral, “soy el sostén de mis tres hijos. Uno de ellos no pudo continuar con sus estudios universitarios, pero lo primordial para mi familia es que necesito trabajar. Tuve un principio de ACV, no puedo darle la atención médica que mi hija necesita”, aseguró. “Nos cortaron la obra social, actúan sin empatía con nosotros. Otra despedida tiene un hijo con discapacidad y tuvo que viajar a Buenos Aires con la ayuda económica de sus padres, estamos juntando fondo entre todos para ayudar a algunas familias a pagar la luz”, aseguraron a los concejales.

“Sabemos que hay muchas demandas en la ciudad, que no somos la prioridad. Pero con 30 minutos que nos atienda será suficiente”, solicitaron.

Constitucional

Luego, en diálogo con La Opinión Austral, los desocupados esgrimieron que no “claudicarán, son nuestros derechos constitucionales, somos trabajadores municipales y pedimos que nos respeten”.

También se remontaron a los días de campaña y recordaron que Grasso prometió “un Municipio de puertas abiertas, pero no lo cumplió o nosotros somos ciudadanos de segunda, dispararon.

Más adelante, la comisión directiva del SOEM Río Gallegos también fue criticada. “Pedro Mansilla – secretario general- personaliza el conflicto en mí, es una postura errónea. Debe recordar que entre los despedidos hay afiliados el sindicato”, aseguró y lo acusó de estar ocupado en “hacer arreglos particulares para que allegados queden dentro del municipio y se olvidó de los trabajadores”.

Se recuerda que los cesanteados mantuvieron encuentros con el asesor letrado del SOEM, a pesar que desde el gremio se les había solicitado la presentación de documentos, nunca prosperó un acuerdo con el gremio y finalmente los desempleados contrataron sus abogados.

Por último, aseguraron que, en una salida desesperada, algunos despedidos intentaron percibir la liquidación final, pero “les informaron que el Municipio no tiene plata para abonarla, el intendente se ríe de la Justicia y de nosotros”.