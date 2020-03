El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, le envió una carta al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para que todos los eventos organizados por la entidad sean a puertas cerradas.

“Le solicito que disponga las medidas necesarias para impedir el ingreso del público en todos los eventos deportivos organizados por la institución que usted preside, abarcando los eventos de cualquier categoría y división, e incluyendo los de carácter nacional y/o internacional que deban disputarse en nuestro país”, dice el documento enviado por parte del expresidente de San Lorenzo al titular del fútbol argentino.

Esta medida incluye, por ende, a los encuentros disputados por Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Argentina, los cuales serán sin público en las canchas.

El documento enviado por Lammens a Chiqui Tapia.

“Cabe destacar que las medidas tomadas son dinámicas y serán adoptadas en función de la permanente de la situación y la recomendación formulada por la autoridad sanitaria nacional con las 24 jurisdicciones, expertos locales y las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales”, cierra la misiva.

La medida comenzará desde este jueves con el duelo entre Racing y Alianza Lima, que será sin ‘hinchas’ en el Cilindro de Avellaneda, por la Copa Libertadores. En tanto, por la Copa de la Superliga también se cerrarán las puertas para Gimnasia vs Banfield, Independiente vs Vélez, River vs Atlético Tucumán, Godoy Cruz vs Boca, Huracán vs Talleres, Unión vs Arsenal, Aldosivi vs Racing, Lanús vs Argentinos y Rosario Central vs Colón.

Los partidos de fútbol femenino y del ascenso argentino en las provincias que ya confirmaron la decisión de evitar los eventos masivos también se jugarán sin público en las tribunas.