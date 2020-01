Durante los TCA, le tocó el turno de HBO, que repasó las series que están sobre la mesa para próximo estreno… o no tan próximo. Una de esas series es ‘House of the Dragon’ el, de momento, único spin off de ‘Juego de Tronos’, para cuyo estreno tendremos que esperar un par de años.

Casey Bloys, presidente de programación de HBO, ha fechado el estreno de esta precuela en 2022. Aunque, como admite él mismo, es todavía pronto para ser más concretos.

‘House of Dragon’, que está en pleno proceso de escritura por parte de Ryan Condal y George R. R. Martin, creador de la franquicia, recorrerá la historia de los Targaryen tal como se describe en ‘Fuego y sangre’, el libro en el que Martin reúne esta parte de la historia de los Siete Reinos.

Según las informaciones iniciales, la serie trancurre tres siglos antes de lo acontencido en ‘Juego de Tronos’ y entre sus puntos álgidos estará la Danza de Dragones, la guerra civil entre los Targayens que devastó parte del continente.

La Larga noche y las precuelas descartadas

Pero de ‘House of the Dragon’ no es de lo único de lo que ha hablado Casey Bloys, sino también del destino del resto de proyectos de precuelas de la serie, de las que no tienen planes a corto plazo:

«Ahora mismo creo que emitir ‘House of the Dragon’ será nuestra prioridad número 1. No hay otras luces verdes parpadeando o por el estilo. Quien sabe si en algún momento en el camino, pero no hay planes inmediatos. Estamos todos centrados en ‘House of the Dragon’»

Recordemos que hace unos meses todo apuntaba a que veríamos antes la conocida como «Larga noche», proyecto de Jane Goldman protagonizado por Naomi Watts que transcurriría en el final de la era de los héroes y la construcción del Muro. Al respecto, Bloys ha dicho:

«En desarrollo, en pilotos, a veces las cosas funcionan, a veces no. Una de las cosas que creo que Jane hizo maravillosamente, lo que fue todo un desfío, era una gran cantidad de creación de mundo porque ambientó la serie ocho mil años antes que la serie nodriza, por lo que requería mucho. Es un gran movimiento. Con ‘House of the Dragon’ hay texto, hay un libro y eso ayudó mucho para que la serie fuera encargada.

Creo que Jane hizo un trabajo precioso, fue un gran desafío pero no había nada concreto que pudiese apuntar y decir ‘oye, ese elemento no funciona’, simplemente no por lo general no cuajaba. Esa es una de las razones por las que cuando comenzamos a pensar sobre ‘hay vida más allá de Juego de tronos en los términos de Juego de tronos’ desarrollamos a posta múltiples proeyctos. Seríamos muy afortunados por hacer un piloto, tener ese piloto y ser un éxito pero en desarrollo, como sabéis, necesitamos muchos intentos para hacerlo bien. Esto no es diferente.» (espinof)