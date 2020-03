El Ministerio de Trabajo de la Nación abrirá el diálogo entre los gremios santacruceños, la operadora y provincia. Denuncian que hay unos cien despidos por finalización de contratos y habría 400 más. La conciliación puede extenderse, pero sindicatos pedirán la liberación de las partes para ir al paro el martes.

La CGT Zona Sur marchó en Río Gallegos en reclamo por los despidos que tiene en carpeta la petrolera Sinopec Argentina Exploration, en la Zona Norte de Santa Cruz. Petroleros Privados aseguró que hay 100 bajas en los yacimientos de aquella compañía y se avanzará en unos 400 más. Las bajas obedecen a la finalización de contratos y no fueron renovados producto de la paralización de las labores en los yacimientos.

Mientras tanto, el lunes 9 -al mediodía- se realizará la última audiencia de Conciliación Obligatoria en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Los gremios en conflicto aseguraron que les adelantaron que el escenario no mejorará y planifican pedir la liberación de las partes para iniciar una huelga en toda la provincia desde el martes 10.

Mientras, UOCRA, Camioneros y Petroleros Jerárquicos reclamaron este viernes que el Estado Provincial, mediante el Instituto de Energía (IESC), intervenga con el peso que le faculta la ley para revertir en lo inmediato las decisiones de la compañía de capitales chinos.

En tanto, en la tarde de ayer, La Opinión Austral mantuvo contacto telefónico con el coordinador de Relaciones Institucionales de Sinopec Argentina Exploration, buscando conocer la postura oficial de la compañía, pero la llamada cursada se interrumpió abruptamente. Luego no se pudo establecer contacto.

CGT

La central obrera se pronunció en representación de unos veinte sindicatos, el pasado jueves llevaron adelante un encuentro en la sede del SOEM Río Gallegos. “Fue el primero del año, los gremios expresaron su malestar y preocupación ante las distintas situaciones que afectan a nuestro pueblo, es decir a los trabajadores de Santa Cruz”, sin dejar de lado las cesantías en el ámbito privado y público, tildando de arbitrario los despidos.“A las familias hoy les cuesta llevar el pan a sus mesas, no sólo por los despidos, sino por el alto costo de vida, así es que nos vemos en la tarea de defender a la clase trabajadora”.

Acto seguido, la CGT Zona Sur de Santa Cruz se declaró en “estado de alerta y movilización”, además de solicitar una audiencia con las máximas autoridades provinciales para juntos encontrar una salida inmediata.

Marcha

Las entidades gremiales concentraron en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Río Gallegos y llegaron hasta la sede del Instituto de Energía para demandar una intervención inmediata ante Sinopec Argentina.

La protesta fue realizada mientras la gobernadora Alicia Kirchner se encuentra en Buenos Aires cumpliendo con su agenda de trabajo, y llevando adelante gestiones en búsqueda de soluciones al conflicto petrolero.

Los gremios concentraron en el centro de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA

“La variable de ajuste no tiene que ser los trabajadores porque venimos de 4 años durísimos y no creemos que el despido sea la alternativa” dijo Damián Quinteros, referente de la UOCRA de Río Gallegos, al móvil de LU12 AM680 y FM Láser 92.9. “Pedimos al Instituto de Energía un control serio”, puntualizó el obrero, y destacó que Santa Cruz no está endeudada y demandó: “Un gesto en beneficio de los trabajadores”. Esperan que Gobierno convoque a una mesa de diálogo en lo inmediato.

En este punto, el referente de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) sostuvo que hace dos años que contienen a los desocupados, “salimos de las rutas, avanzamos en capacitaciones, pero hoy esperamos trabajos genuinos”, explicó el dirigente. Recordó que en la provincia se implementó en el primer gobierno de Alicia Kirchner el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (CoPETyP), se trata de un espacio integrado por diferentes dependencias gubernamentales como el Consejo Provincial de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, entre otros, por el cual se ha brindado formación a los trabajadores para mejorar el perfil laboral en ámbitos como la minería, hidrocarburos, energía renovable, entre otros.

Petroleros

Mientras tanto, Camioneros, Petroleros Privados y Jerárquicos, acompañados por el diputado Hernán Elorrieta (SER), explicaron que Sinopec sostiene en la actualidad cinco yacimientos paralizados y la producción retrocedió en un 50% de 2016 a la fecha. “Hay unos cien despidos, las bajas provienen de la finalización de los contratos y hay 400 anuncios de bajas”, indicaron. Así es que solicitan al Instituto de Energía una intervención de peso, sin embargo, “proponen la quita de 4 áreas marginales que no producen. Esto termina siendo un beneficio para la operadora”, denunciaron.

En esta tensa demanda, abrieron un compás de espera hasta el lunes al mediodía. En Trabajo se celebrará una audiencia de conciliación obligatoria y si “las respuestas son los despidos, iremos a una medida de fuerza”, adelantaron, sin perder de vista que las vías legales pueden extender la instancia obligatoria cinco días, pero los petroleros planifican solicitar la liberación de las partes. Sin embargo, esa decisión se da cuando se agotó la vía administrativa.

El encuentro de la central obrera, previo a la movilización.

“No hay programa de perforación, la producción declinó naturalmente y la única forma de reactivar las áreas es mediante la perforación sostenida en el tiempo”, aseguraron los trabajadores y fueron determinantes: “Si Sinopec no quiere invertir, que devuelva las áreas y se vaya”, lanzaron.

El diputado Hernán Elorrieta, de extracción petrolera, sostuvo que el Gobierno Provincial “acompañó en todos los encuentros, agradecemos el trabajo en conjunto que se hizo, hay intenciones de Provincia para que Sinopec levante su producción”.

Asimismo, adelantó que está previsto que el martes próximo se reúna la Comisión de Energía de Diputados, donde “se pedirá que se reviertan las áreas a Sinopec”, lanzó.

Municipales

El SOEM Río Gallegos acompañó la movilización de la CGT Zona Sur de Santa Cruz. En su alocución, el secretario general Pedro Mansilla sostuvo que las entidades gremiales definieron decir “no a las sumas salariales en negro, no a los despidos, es un año difícil y el ajuste no debe pasar por la clase trabajadora”.

Asimismo, se solidarizó con los despidos en diferentes sectores, “especialmente con los docentes. No podemos permitir que en cada localidad aparezcan trabajadores sin su fuente de trabajo”; “sólo la unidad nos hará dignos para defender nuestros derechos”, manifestó.

Mientras tanto, se aguarda que el Gobierno Nacional envíe al Congreso de la Nación la prometida Ley de Hidrocarburos. La intención fue pronunciada en la mesa nacional que se formó precisamente para atender este conflicto con Sinopec. Entre los distintos actores participantes estuvo el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan Carabajal. Fue el encargado de anunciar que Alberto Fernández, presidente de la Nación, planificaba girar al Congreso una iniciativa parlamentaria tendiente a desarrollar el sector hidrocarburífero y minero. De hecho, ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, Fernández dijo que el objetivo será promover y estimular la “inversión nacional e internacional en el sector y facilitar el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años”.