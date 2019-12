Consenso Fiscal: sólo en 2018, Santa Cruz resignó $ 900 millones

Solo en 2018, la provincia resignó $ 900 millones por el acuerdo federal que el macrismo no cumplió. Sin embargo, el plan era que se siguieran eliminando tributos por cinco años, pero con Santa Cruz al borde de denunciar el pacto, es poco probable que eso suceda.

*Por Sara Delgado

En noviembre de 2017, la provincia firmó el Consenso Fiscal y un mes más tarde se aprobó la Reforma Tributaria Nacional. Ese combo fijó la eliminación gradual de tributos para contribuyentes, en un plan orientado a las pymes, pero protegiendo a las grandes productoras.

Sólo el año pasado, Santa Cruz resignó $ 900 millones de pesos, pero el impacto se morigeró como consecuencia de la escalada inflacionaria que hizo que, de todas maneras, el distrito gobernado por Alicia Kirchner mejorara su recaudación.

Los acuerdos establecían una disminución gradual hasta 2022, es decir que el año que viene la provincia debería continuar con cambios tributarios, como bajas y subas de alícuotas.

En el transcurso del año que corre, a Santa Cruz le tocó bajar algunos impuestos, en la mayoría de los casos orientados a la reducción de toda la actividad primaria, favoreciendo a petroleras, mineras y energéticas.

El plan del Gobierno Nacional era que la provincia aumentara la alícuota del 3% al 5% al comercio minorista, es decir, que dejara de recaudar con la actividad primaria.

Los cambios que introdujo el macrismo fueron para los impuestos a las Ganancias de las Empresas, al Cheque y a los Ingresos Brutos, a través del cual las provincias deben continuar con la baja de alícuotas programada en el Consenso Fiscal.

Tal como adelantó este diario en exclusiva la semana pasada, el gobierno de Kirchner intimó vía carta documento a Mauricio Macri para que cumpla con el Consenso Fiscal y era inminente que denunciaría ese acuerdo.

De hecho, pese a que tuvo una conversación con el presidente electo Alberto Fernández, durante su discurso de jura Alicia aseguró que Santa Cruz continuará reclamando por los fondos que le adeuda el poder central.

El consenso, vale recordar, no se cumplió porque Nación se había comprometido a no derogar el Fondo Federal Solidario y a financiar el déficit jubilatorio de las cajas que no armonizaron con la Anses, pero no consumó ninguna de las dos promesas.

Las deudas para con el Estado Santacruceño son de $ 900 millones por el Fondo Sojero y una cifra similar por la Caja de Previsión.

De este modo, la posición del distrito es no avanzar en el plan de modificaciones tributarias hasta que el Gobierno Nacional se ponga al día, pero además porque a esta altura es muy probable que el Gobierno de ‘todxs’ no siga por ese camino.

Si bien a primera vista la reducción de impuestos fue promocionada como una medida para alentar las inversiones, lo cierto es que, tal como se menciona más arriba, los beneficios no impactan de la misma manera en la cadena y las que logran mayor oxígeno son las empresas que tienen mayor espalda.