Continuará el paro de choferes de Maxia en Caleta Olivia por la deuda salarial

El personal del transporte colectivo de Caleta Olivia continuará con las medidas de fuerza. Así lo aseveró el delegado de UTA en Maxia, Oscar Ponso. La empresa mantiene una deuda salarial y los empleados tienen incertidumbre sobre el futuro cercano. “Estamos como hace 4 años”, dijo el referente.

El miércoles 13 de noviembre, el personal del transporte público de pasajeros de Caleta Olivia, a cargo de la empresa Maxia SRL, llevó adelante un corte de la ruta nacional N° 3, a la altura de la rotonda del acceso norte de la ciudad. Es que, desde el viernes anterior, se encontraban en medida de fuerza por el pago adeudado de salarios.

Por entonces, la Municipalidad había girado a la firma un monto de 2 millones de pesos y los trabajadores reclamaban que se les depositen, al menos parcialmente, sus haberes. Los depósitos llegaron y se destrabó lo inmediato del conflicto, pero la discusión de fondo continuó.

Así, lograron el pago de cerca del 80% de sus haberes de octubre y volvieron a trabajar, con el compromiso empresario de saldar la deuda. Sin embargo, eso no ocurrió y, además, ya deben cobrar el salario correspondiente al mes de noviembre. También, el Ministerio de Trabajo impuso una multa y notificó a la compañía acerca de su deber de cumplir con las deudas que mantiene con el personal.

Desde el martes de la semana pasada, los empleados nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) volvieron a la medida de fuerza. Desde entonces, dicen, no tuvieron contacto con la empresa ni con las autoridades municipales.

Oscar Ponso, delegado de la UTA en Maxia, explicó que por el momento no tomarán medidas de acción directa, pero tampoco las descartan. El paro continuará hasta que la firma “pague lo que adeuda”, adelantó.

“Maxia pagó cerca de un 80% del salario de octubre, debe el resto más todo el mes de noviembre. Suman alrededor de 6 millones de pesos de deuda con los trabajadores. Habían firmado un acuerdo en Trabajo, pero no hubo avances, pese al compromiso del propietario de la empresa. El lunes de la semana pasada dijo que, si la Municipalidad no le pagaba, él sacaría dinero su bolsillo para cancelar la deuda con los compañeros. La Municipalidad no pagó y él tampoco. Su palabra no sirvió de nada”, expresó el gremialista.

Nueva gestión

Por otra parte, Ponso señaló que existe, entre los trabajadores, ansiedad y expectativas por lo que sucederá tras la asunción del nuevo Gobierno Municipal. Indicó que “No le podemos pedir demasiado al nuevo intendente, porque primero tiene que asumir la administración, ver los números y decidir cómo trabajará de ahí en más. Sin embargo, también anticipó que el transporte público continuará en Caleta Olivia y eso nos da confianza”, explicó.

Asimismo, trajo a colación que la estructura de costos actual estaría dada en unos 12 millones 800 mil pesos mensuales que aportaría el Municipio. El delegado cree que a las nuevas autoridades les puede parecer demasiado, y supone que podrá existir una reestructuración de costos. En tal sentido admitió que, posiblemente, el intendente electo busque un “sistema distinto” que permita bajar esos costos.

Arriesgó, finalmente, creer que hay dos alternativas: una de ellas sería elevar el costo del boleto y la restante lograr la restitución de subsidios perdidos. “En todas partes del país, el pasaje cuesta entre 37 y 41 pesos. Acá todo cuesta el doble, pero el boleto sigue en 21 pesos”, aclaró.