Trabajadores afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Gallegos se manifestaron esta mañana en el exterior de la Caja de Servicios Sociales, reclamando por los más de 50 monotributistas del Municipio que están recibiendo descuentos por la obra social pero no son dados de alta.

Oscar Coñuecar, secretario adjunto del SOEM, indicó al móvil de Radio LU12 AM680: “Hoy estamos puntualmente por la gente que ingresó al Municipio por un acuerdo paritario, cuando los monotributistas pasaron a ser contratados municipales, y por ende tienen los descuentos de la obra social”.

Continuó diciendo que “el problema es que la Caja de Servicios Sociales no los da de alta, no los está afiliando, es decir que la gente nueva no tiene una cobertura de salud“.

Asimismo remarcó que: “El problema no es del trabajador, el problema lo tiene la CSS con los municipios”. A lo que añadió: “En el medio no pueden quedar los trabajadores, nosotros no podemos ser los rehenes de la pelea que tienen ellos“.

Este mediodía estaba pactada una reunión entre el Sindicato y el interventor Federico Esteso. Sobre esto, Coñuecar recordó que en una reunión previa con Esteso, les informó que “iba a hablar con la gente de la Municipalidad para ver cómo podían hacer para que aunque sea el dinero de los aportes que corresponde a esta gente la municipalidad lo empiece a pagar”

Por otro lado, Coñuecar destacó que desde El Calafate recibieron mensajes de que “pasa lo mismo”, y que “no estarían dando de alta a trabajadores que tienen contratados” en la Comuna de la villa turística.

