Convocan a formar parte de la coreografía de “Las Tesis”

La Multisectorial por los Derechos Humanos convoca a quienes quieran participar de la coreografía de la organización chilena “Las Tesis” que logró hacerse viral a nivel mundial. La iniciativa es en apoyo a las mujeres de Chile que atraviesan un contexto social crítico. Será hoy a las 18 horas en la Rotonda Samoré.

Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos convocaron a mujeres y disidentes a participar de la convocatoria abierta para formar parte de la coreografía originalmente creada por la agrupación feminista “Las Tesis” oriunda de Chile. La réplica es en apoyo a la comunidad chilena por la situación social que atraviesa hace un tiempo.

La propuesta será hoy a las 18 horas en la Rotonda Samoré de nuestra ciudad. “El objetivo es replicar la performance en apoyo a las hermanas chilenas y latinoamericanas en el contexto de violación a derechos humanos que están sufriendo”, señaló Nadia Astrada, secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, a La Opinión Austral.

La invitación, tal como detalló Astrada, es abierta a las mujeres y disidencias que deseen participar.

¿Quiénes son “Las Tesis” y por qué inventaron la coreografía?

“Las Tesis” es una agrupación de feministas chilenas que, el pasado 25 de noviembre en la ciudad de Santiago, llevaron adelante el mensaje viral a través de una performance artística. El objetivo fue visibilizar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino enmarcadas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

El mensaje impactó tanto que cientos de agrupaciones feministas alrededor del mundo lo replicaron de forma viral; algunas de ellas modificando la letra y coreografía para adaptarla al contexto de los países correspondientes.

El nombre de la organización “Las Tesis” tiene raíz en el objetivo de las cuatro mujeres que conforman la organización, que toman tesis de autoras feministas y las traducen en formatos artísticos, con coreografías, baile y letras, para llegar a una amplia audiencia a través de las redes sociales.

La letra de la canción “Un violador en tu camino”, que replicarán hoy en nuestra ciudad, dice lo siguiente: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente”.

Con ello, buscan reflejar a través del canto en forma de protesta la situación que vive el país chileno a más de un mes del inicio de la convulsión social que estalló luego de la protesta de estudiantes contra el aumento de tarifas del ferrocarril metropolitano. En ese marco, las mujeres no estuvieron exentas del caos social y la situación fue oportuna para visibilizar la crisis en materia de derechos humanos y desigualdad de género.