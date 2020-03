Dentro del marco de prevención por el COVID-19, mediante una cooperativa dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia se están fabricando barbijos. En primera instancia, se realizarán alrededor de 5.000 piezas, las cuales serán esterilizadas en el Hospital Zonal.

En diálogo con Radio 21, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Tania Saso expresó: “Esto es a modo preventivo y como para tener un resguardo. Es muy importante que podamos transmitirle al vecino tranquilidad, no es necesario el uso de los barbijos si no tenemos los síntomas, incluso puede ser contraproducente si no lo saben usar, durante la cantidad de horas que corresponde”.

Actualmente, los barbijos se están entregando en el hospital, sólo para personas que tengan los síntomas. Aunque en la ciudad aún no hay casos.

La confección de los mismos, se están realizando con doble capa y con las indicaciones que la cooperativa recibió por parte del hospital.

“Las piezas no tienen una vida útil de más de 3 horas, porque si no pasan a ser un foco de contaminación”.

La cooperativa textil se encuentra abocada a la iniciativa, el miércoles comenzaron con la fabricación y en 3 días calculan confeccionar 5.000 barbijos, los cuales se entregarán a las áreas de la Municipalidad, que se encuentran dando servicios. Pero si en algún momento los llegara a necesitar la comunidad, estarán predispuestos a ser entregados, sin ningún costo.

Comercios

La recomendación por parte de la secretaria de Producción, Comercio e Industria, para los que venden alimentos es la higiene continua en los espacios, sean supermercados o mercados, y que tengan a disposición elementos para sanitizar a los clientes que concurren al lugar. “Hay que tener cuidado con el uso de los billetes, son los que más tienen contaminación. Es recomendable que utilicen tarjetas”, destacó Saso.

Cabe destacar que, en la ciudad de El Gorosito, están suspendidas las actividades culturales, deportivas, recreativas y de ocio. Los lugares que se encuentran restringidos son los restaurantes, confiterías. Solo pueden estar abiertos si reducen la capacidad de ingresantes, y que posean los resguardos necesarios para la limpieza de los clientes.

“Es importante la conciencia de todos los habitantes de Caleta, que la gente solo se dirija a un comercio o hacer un trámite, si es solo de extrema necesidad”, concluyó.