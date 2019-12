Copa Ciudad de ajedrez en la sede de la ADAR

Mañana a partir de las 16:00, en la sede de la Asociación de Ajedrez Riogalleguense, comenzará el torneo abierto Copa Ciudad. La otra propuesta tendrá lugar con partidas simultáneas con el master FIDE Sergio Macagno, el sábado desde las 14:00.

Mañana, a partir de las 16:00, saldrán los tableros de las cajas para dar inicio, en la sede de la Asociación de Ajedrez Riogalleguense (ADAR), al torneo abierto “Copa Ciudad 2019”, evento que se encuentra enmarcado dentro de los festejos del 134° aniversario de la ciudad capital. El mismo se disputará mediante sistema suizo a seis rondas, con un tiempo de reflexión por participante de 15 minutos, más 5 segundos de incremento por jugada realizada, en las mesas con relojes digitales y con un tiempo de 20 minutos “finish” por jugador en las mesas con relojes analógicos. El torneo es abierto a ajedrecistas de todos los niveles, edades y categorías, siendo las inscripciones totalmente gratuitas y pudiendo realizarse en la sede de ADAR, en avenida Kirchner 1600, mañana mismo hasta 15 minutos antes del inicio de la competencia.

El reglamento a aplicar será el de las leyes FIDE vigentes desde el 1 de julio de 2018.

Habrá premios para la General y para las categorías Femenino, Sub 16, Sub 12 y Supra 50. La competencia es organizada por la Municipalidad de Río Gallegos, con colaboración de la ADAR, la Escuela de Ajedrez de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la Escuela de Ajedrez Gimnasio de la Mente.

Sistema de desempate

Para todos los casos

1) Bucholz mediano, excluyendo la puntuación más alta y la más baja

2) Bucholz total

3) Berger

Cronograma de juego

Mañana, de 14:15 a 15:45, serán las inscripciones para la primera ronda a las 16:00; a las 17:00 para la segunda ronda, y a las 18:00 para la tercera. El sábado a las 16:00 se seguirá con las rondas, hasta completar un total de 5. A las 19:00 será momento de la premiación.

Simultáneas

El sábado a las 14:00, el master FIDE Sergio Macagno ofrecerá una sesión de partidas simultáneas en la sede de la ADAR. El evento forma parte de los festejos por el 134° aniversario de la ciudad capital de Santa Cruz y está dirigido a principiantes y aficionados del juego ciencia, los cuales tendrán la oportunidad de enfrentar a un maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Para participar, sólo será necesario presentarse en la mencionada dirección, sin necesidad de abonar canon alguno. Sergio Macagno es, respecto al ranking internacional de ajedrez, el mejor jugador santacruceño de la actualidad. A mediados de los ‘80 trabajó muy activamente para impulsar al ajedrez como herramienta educativa en la provincia de Santa Cruz, siendo el resultado la promulgación en 1985 de la Ley 1.752 de Ajedrez Escolar en el territorio santacruceño. Fue también en esa época cuando, junto a otros ajedrecistas, promovió la creación de una institución que reuniera y convocara a los aficionados del ajedrez de Río Gallegos. El fruto de esas reuniones fue la fundación, en 1988, de la ADAR.

III Interescolar de Ajedrez

El sábado 7 tuvo lugar, en la Escuela Primaria Nº 11, el “III Interescolar de Ajedrez”, evento reservado para niños de las escuelas Nº 11, 15, 33, 44 y el Gimnasio Municipal Luis Fernández (hubo además dos jugadores invitados en categoría Sub 8, en representación del gimnasio Benjamín Verón). El certamen, que contó con 52 participantes, fue organizado por la dirección de la EPP Nº 11, con colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos y la ADAR.

Dos fueron los torneos que se celebraron en forma simultánea: uno para chicos de hasta 10 años y el otro para chicos de hasta 14. En ambos casos, los niños compitieron por medio de sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión de 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada realizada. Los más destacados en cuanto a desempeño fueron Fabricio Cruz de la EPP Nº 44 y Lautaro Ojeda de la EPP Nº 15 en Sub 10, quienes empataron en el primer puesto, siendo Cruz finalmente favorecido por sistema de desempate. Similar situación se dio entre Facundo Aguilar del Lucho Fernández y Agustín Díaz de la EPP Nº 33 en Sub 14, siendo Aguilar quien se quedó con el título de campeón. Las mejores damas fueron María Paz de la EPP Nº 15 en Sub 10 y Selena Rojas de la EPP Nº 44 en Sub 14. La fiscalización estuvo a cargo de los profesores Carlos Arias y Gustavo Challier (Educación) y de Pablo López (Deportes MRG).