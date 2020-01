La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación de emergencia internacional por el brote del coronavirus surgido en China, conocido hasta ahora como 2019-nCoV y detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, según el director general de la organización internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según los datos de la organización, hasta el momento hay ya 7.818 contagios -y 170 muertes- confirmados en todo el mundo, de los cuales 7.736 están en China y el resto repartidos en otros 18 países.

¿Qué significa que el coronavirus haya sido declarado una emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud?

Hasta el momento NO se recomiendan restricciones de viaje y comercio con China.

El director de la Organización Mundial de la Salud aseguró que era necesaria la declaración para proteger a los países con los sistemas sanitarios más pobres. Por el momento no se recomiendan restricciones de viaje ni comercio. Los casos ascienden a casi 8000, con 98 fuera de China y 120 muertos.

“Hasta el momento no hemos visto ninguna muerte fuera de China, y debemos estar agradecidos. Aunque los casos son relativamente mínimos comparados con los que se ven en China, tenemos que actuar conjuntamente. Es por ello por lo que he decidido declarar el coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Carácter Internacional”, aseguró su director Tedros Adhanom Gebreyesus.

Tedros aclaró que la mayor razón para declarar la emergencia no es la situación en China, si no que el virus haya llegado a otros países, algunos de los cuales tienen sistemas de salud más débiles y que no están preparados para ello.

“A todas las personas de China y a aquellos alrededor del mundo que han sido afectados por este brote, quiero que sepan que estamos con ustedes”, afirmó el director.

Agregó que lo más importante de la declaración son las recomendaciones realizadas por el comité, las cuales resumió en siete puntos.

Implementar medidas restrictivas en los viajes y el comercio solo si son necesarias y basadas en la evidencia. No se recomienda formalmente ninguna de esas medidas. Apoyar a los países que tienen los sistemas sanitarios más débiles. Acelerar el desarrollo de una vacuna. Combatir los rumores y compartir información fidedigna. Revisar los planes de preparación e identificar sus debilidades. Compartir abiertamente datos y experiencias Trabajar mano a mano con la comunidad internacional.