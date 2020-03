Equipos de Senior y Primera B disfrutaron junto al público, que siempre acompaña y alienta, de los partidos programados. En el primer caso en el inicio de la instancia de octavos de final y en el segundo por los reprogramados. Hubo festejos y broncas. Hoy, el espectáculo sigue.

Tal como lo había adelantado LOA en su publicación del viernes, la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios no detuvo su agenda. El presidente de la entidad había adelantado que, de no mediar un comunicado o notificación oficial, no se postergaría lo acordado con los equipos que no ven la hora de jugar.

En cancha Enrique Pino jugaron los Senior, los 16 mejores comenzaron con los cruces correspondientes a la instancia de octavos de final. Los primeros en festejar fueron los del Barrio Matadero que ganaron por 3 a 1 a su par de Deportivo Petrolero. A continuación, con figuras destacadas en el juego federado hace unos pocos años, el elenco de San José se cruzó con el de San Benito.

El primer tiempo terminó a favor del equipo de ‘José’ por un cómodo 3 a 0, en el complemento los de la periferia metieron presión, concentración y puntería y achicaron diferencia con 2 goles. Los minutos finales se les hicieron eternos a los hinchas, unos rogaban por el empate y otros por agrandar la brecha numérica. Los puntos quedaron en la caja fuerte de San José que, al igual que el resto, sabe que cada partido será como una final.

Despejado el terreno, y tras el tiempo de juego reglamentario, fue Belgrano el que con 2 goles doblegó a Fénix que no consiguió la efectividad necesaria y sin anotaciones. Cerrando el programa el club Legislativo embocó 2 pelotazos en el arco de Juventud Unida que sólo descontó en una ocasión.

Cancha de la vecina

En el campo de juego adyacente, en la Nora Vera, los equipos de la Primera D jugaron sus partidos reprogramados. Lo bueno de esta posibilidad para los espectadores es que, según dónde se ubiquen pueden ver las dos canchas y, si en una el juego está detenido puede verse lo que ocurre en la otra.

El marcador más abultado de la fecha fue el que protagonizaron Atlético Salta y Sur 87 que cerró en 6 a 5 a favor de los primeros.

Fénix pasó una mala tarde pues perdió con Defensores del Sur, en tanto Juventud Unida y 22 de Septiembre repartieron puntos con un gol por arco.

El final de juego tuvo a dos elencos parejos, lo que propició un juego duro, tenso y muy disputado: Mineiro (2) el líder de la tabla ante Villarreal (1).

Algunos fallos arbitrales y situaciones de juego no conformaron a los derrotados y esto provocó enardecidas acciones por un lado, abrazos y festejos por otros. Uno de los jugadores victoriosos agradeció el apoyo de la gente y las familias, les queda jugar una fecha aún y tienen como misión inmediata ganar, para luego sí salir a las calles de la ciudad a celebrar el ascenso.

Resultados:

Cancha Enrique Pino

Senior – 8° de final

B° Matadero 3 – D. Petrolero 1

San Benito 2 – San José 3

A. Belgrano 2 – D. Fénix 0

E. Legislativo 2 – Juv. Unida 1

Comisario deportivo: Don Bosco

Primera D

Cancha Nora Vera

Primera D reprogramados

A. Salta 6 – Sur 87 5

D. Fénix 0 – Def. del Sur 4

Juv. Unida 1 – 22 de Sept. 1

D. Villarreal 1 – A. Mineiro 2

Comisario deportivo: José Ortega

Hoy

Cancha Enrique Pino

Senior 8° de final

13:00 Vial SC vs Los Halcones

15:00 Estrella del E vs José Ortega

17:00 M. Güemes vs Real Soc.

19:00 Unión FC vs A. Fortaleza

Comisario deportivo: Cristal

Cancha Nora Vera

Primera B

12:00 Los Cachorros vs Tunning Sport

14:00 San Martín vs Estrella del E

16:00 Amistad vs Ahoniken

18:00 Juv. Santac. vs D. Quilmes

Comisario deportivo: La Kuadra