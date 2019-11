Corte de ruta de choferes de Maxia se levantó a la tarde, pero el miércoles continuará

Esperando, vanamente, una respuesta salarial de los dueños de la empresa Maxia o del municipio, los choferes de Maxia permanecieron desde las diez horas hasta las 18 horas, aproximadamente, con un corte de ruta, en el ingreso norte a la ciudad.

Sin novedades desde la empresa de transporte de pasajeros o el Municipio, los empleados del volante avanzaron en el acceso norte y, por momentos, se instalaron frente a la estación YPF. Cotillo marcó que no tiene problemas en reunirse con la gerencia y los empleados antes de asumir su cargo.

Pasajeros de colectivos tuvieron que cruzar el piquete caminando. Fotos: David Capitanelli.

Ni siquiera el clima acompañó el reclamo de los 55 trabajadores de la empresa MAXIA SRL que desde el lunes mantiene cortes de ruta en el acceso norte a Caleta Olivia, debido a la baja de la temperatura y los fuertes vientos. Reclaman el pago total de los salarios correspondientes al mes de octubre.

La medida de fuerza impidió el paso total a camiones y vehículos particulares. Los piquetes se abrieron cada dos horas para permitir el paso sólo por quince minutos y fueron mudándose desde la rotonda de TERMAP casi en el ingreso de la ciudad hasta bien entrada la ruta N° 3 frente a la estación de servicio YPF.

El objetivo del corte itinerante fue presionar con mayor fuerza una respuesta de la gerencia de la empresa y del Ejecutivo Municipal, y a la vez, evitar el conflicto directo con una posible intervención de Gendarmería Nacional.

Los empleados de MAXIA recibieron la visita y el apoyo de referentes gremiales de la localidad y la Zona Norte de Santa Cruz. Estuvieron en el piquete referentes de la CGT Zona Norte, el gremio Camioneros y el Secasfpi de ANSeS.

Por su parte, el intendente electo, Fernando Cotillo, manifestó que no tiene respuestas todavía respecto a la posible resolución del conflicto porque aun no está en funciones. De todos modos, dijo que no tiene problemas en reunirse con la gerencia o los empleados.

El piquete se instaló en la zona costera, frente a una estación de servicio y a barrio Altos del Golfo. Fotos: D. Capitanelli para La Opinión Zona Norte.

“Vamos a defender el servicio y al asumir vamos analizar el contrato para garantizar el servicio de transporte público. MAXIA deberá ser responsable de sus empleados”, dijo.