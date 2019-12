Cotillo pidió a los municipales seis meses para normalizar sueldos y deudas

El intendente electo Fernando Cotillo les pidió a los trabajadores municipales unos “seis meses” para “sanear las deudas” y tener los sueldos “al día”. Aseguró que no echará a nadie, que investigará y revisará lo hecho por la gestión de Prades en los últimos seis meses.

Fernando Cotillo comunicó su diagnóstico preliminar del municipio en la reunión pautada con la Comisión Directiva del SOEMCO, delegados y subdelegados de sectores, cerca de las 14 horas, en el quincho sindical.

Los representantes de los trabajadores comunales aguardaron por más de dos horas que acudiera el intendente electo. Este les pidió disculpas por la tardanza debido a que estuvo, previamente, reunido con la ministra de Hacienda saliente, Marta Sanzana.

“Sabemos que la Municipalidad está desfasada como mínimo un mes”, notificó Cotillo, al inicio de la charla, pero no dejó de lado su optimismo al decir que , con un “programa” adecuado, se puede llegar a cumplir con los sueldos. “Pero todo ese dinero no entra de un día para el otro”, aclaró.

El auxilio de provincia seguirá siendo importante, por eso habló con el nuevo ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, y con el ministro de Economía, Ignacio Perincioli. “Ellos saben del panorama municipal”, aseguró. “La decisión de la provincia es seguir ayudando a Caleta Olivia y que nos permitan, en seis meses, estar saneados con las deudas y con los pagos al día”, aseveró.

“No venimos a mentirles”, manifestó, sentado frente a los delegados y flanqueado por el propio secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo.

Cotillo no quiso asegurar nada de aumentos o fechas hasta no tener los números en la mano, “pero sé que, en un plazo perentorio, la semana que viene, tendremos dos o tres alternativas financieras para manejar, y ver cuál será la más viable”.

Invitó también a que “si hay una idea superadora del gremio, bienvenida sea”.

“Sin sacrificar a nadie”

También afirmó que él no viene a la Intendencia para despedir empleados municipales. Cotillo dijo que el número aproximado de empleados es de 4.500, sin contar los beneficiarios de planes sociales y cooperativas, que trabajan para el municipio pero cuyos haberes abona provincia.

“No decimos que vamos a echar a todo el mundo, y vamos a ver si es verdad lo que se dice –sobre los ingresos-. El intendente Prades me dice que no. Veremos cuál es el personal que ingresó y si corresponde o no. Todo es revisable y todos tienen derecho a trabajar. Vamos a hacer una planificación de algo que podamos tener la suerte de cobrar en tiempo y forma y que todos tengamos trabajo. Sin sacrificar a nadie”, añadió.

Cotillo, en todo momento de la conversación que transcurrió a lo largo de una hora, se mostró contemporizador. Reconoció las demandas de los municipales: “Tenemos problemas con vehículos, camiones recolectores, herramientas”.

Así, reiteró que primero revisará e “investigará” –ese fue el verbo que usó- lo que hay en el municipio. “No nos gustaría estar todos los meses como estamos ahora, si entramos en eso, no salimos más”, expresó, en referencia a la mora en el pago de salarios.

Le entregarán las llaves el miércoles

Por otra parte, dijo que logró reunirse con el intendente Facundo Prades, y que el tema más puntual que dialogó fue la situación salarial.

Asimismo, anunció que el miércoles por la mañana se hará el “traspaso oficial” de todos los sectores municipales, y que también se reunirá con funcionarios de provincia para tener un “panorama”.

Surgió el tema de la deuda al SOEMCO, por los aportes sindicales, que asciende a más de diecisiete millones de pesos, según comentó el secretario adjunto del gremio, Daniel Reyes.

Ante las preguntas de los delegados, sobre el pago del aguinaldo, Cotillo aseveró que lo ideal es pagar “antes de Navidad”.

Confianza tributaria

El intendente electo se comprometió a solucionar los inconvenientes en los sectores, pero pidió que los trabajadores cumplan con su responsabilidad como servidores públicos. Y esto no sólo es por una cuestión ética laboral, sino que la idea es generar confianza tributaria en los contribuyentes.

Es decir que el vecino observe que el municipio está en marcha, que se brinda un servicio. Es que también Cotillo quiere que haya consenso social en la gestión para “duplicar la recaudación municipal” que ahora está en unos doce millones de pesos mensuales promedio.

En realidad la conversación entre Cotillo y los empleados fue de diagnóstico y proyección, ya que al final no se llegó a ningún acuerdo por escrito. Al cierre de esta edición, los municipales despidieron al intendente electo y se quedaron para resolver cómo seguir con la demanda. Cabe recordar que los empleados aún están de huelga.

