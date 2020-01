Quieren tener más fuerza para posicionar asuntos políticos y partidarios. Desde la zona norte de Santa Cruz, comenzaron a reunirse dirigentes que conformaban Unión para Vivir Mejor, como “Pirri” Martínez y Mariano Nieto. Se convocará a referentes de otras localidades de la región.

El exconcejal Raúl “Pirri” Martínez, de Puerto Deseado, anunció que se armará un bloque opositor de dirigentes de zona norte para posicionar temas y proyectos que tienen que ver con las problemáticas de los municipios, como la reforma de la Coparticipación Provincial o la necesidad de agua potable y energía eléctrica, entre otros.

Martínez ya comenzó esta semana el diálogo con otros referentes de partidos que conformaban Cambiemos o con vecinalistas. De hecho, hace dos días se reunió con Mariano Nieto, de “Tu Espacio Caleta Olivia”, para hablar sobre el consenso de temas para debatir.

Además, Martínez, militante radical, tiene su espacio que se denomina “Juntos Podemos”, al cual pertenecen dos concejales actuales, Santiago Berastain y Luis Gallardo, éste último proveniente del sector del ex intendente deseadense Luis Ampuero.

Martínez y Nieto comentaron que la idea es “solicitar con más fuerza soluciones y acompañar en forma conjunta este tipo de peticiones”. Pero también el proyecto político es posicionarse ante los otros referentes opositores de Zona Sur, “mostrando un bloque regional sólido en relación a futuras construcciones políticas provinciales”.

Martínez, en diálogo con “La Opinión en Radio”, recordó que él compartió con Nieto el objetivo de ser intendentes, cada uno en su localidad, en los últimos comicios.

“No se nos dio, pero en esas charlas -durante la campaña- acordamos seguir trabajando y hay mucho por hacer. Hay que fortalecer la zona norte y tenemos que ser parte de la toma de decisiones”, dijo. Aseguró que “hay dirigentes de todas las ciudades de zona norte que van a ser convocados y empezarán a trabajar a futuro”.

Siesta

“No hay que dormir la siesta, hay dirigentes que dicen que hay que esperar, no creo que sea así, porque nos dejaron muchos problemas los del Frente para la Victoria”, dijo, refiriéndose a cuestiones esenciales “como la falta de servicios, agua, cloacas, energía y para generar la radicación de nuevas industrias”.

También criticó a los representantes de Caleta Olivia y Puerto Deseado en la Cámara de Diputados de la Provincia, porque “han sido obsecuentes o no han estado a la altura de las circunstancias”.

Sobre el bloque regional norteño, dijo que será “un espacio que involucre a todas las fuerzas, tal como se hizo con Unión para Vivir Mejor. En mi caso, pertenezco al radicalismo”, manifestó.

También tuvo palabras en contra de la gestión del reelecto intendente deseadense, Gustavo “Kaky” González: “Ya conocemos cómo se maneja. Hicieron muy poco. No tuvieron el apoyo del gobierno provincial y no se hicieron obras, la más importante fue una obra de viviendas que vino de Nación”.

A su vez, reprochó que en la actividad portuaria “vimos cómo se descargaron parques eólicos y no recibimos ninguna inversión en el puerto, tenemos dos sitios en muelles que no se pueden utilizar”. “En la provincia tenemos un fondo Unirse formado por aportes de las mineras y que ya superó los dos mil millones de pesos, y en Deseado no recibimos nada, sólo un camión recolector”, dijo.

Déficit municipal

Asimismo, mostró escepticismo respecto al intento de reformar la Coparticipación Provincial porque “es una ley histórica y cada cuatro años se habla de modificación, pero no le conviene al Gobierno, porque tuvieron mayoría en la Cámara y no lo hicieron”.

Y eso también lo relacionó con el estado de las cuentas municipales. “Casi todos los municipios tienen déficit”, sostuvo y dijo que eso condiciona a las comunas con el aporte para déficit que envían: “Tenés que portarte bien, sino no podés pagar sueldos”.