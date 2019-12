Crédito sin interés y aguinaldo, las claves del repunte de los comercios

El comercio trabajó el fin de semana y con horario corrido, el objetivo fue “hacer la diferencia antes que termine el año”. El sábado hubo buena venta, ayer decayó levemente y se esperanzan con que hasta Navidad haya gran volumen de consumo. La tarjeta de crédito, el medio más elegido a la hora de pagar.

* Por Gustavo Argañaraz

El jueves 19 se inició el Paseo Aniversario 134º de Río Gallegos, cuando la ciudad salió de su habitualidad y tomó una fisonomía diferente: los vecinos ganaron las calles y el movimiento se hizo notar. Este domingo no fue la excepción, pues el centro de la ciudad fue el punto de encuentro de cientos de personas y familias que se dedicaron a comparar precios, mirar vidrieras y definirse por las compras de cara a la Navidad.

La Opinión Austral realizó una recorrida por comercios para conocer cómo transitan los riogalleguenses los días previos a las fiestas. En tiendas de ropa, zapaterías, electrodomésticos y jugueterías coincidieron en aprovechar estas jornadas y optaron por abrir las puertas el domingo desde las 15:00 hasta las 20:00.

Hoy está previsto que la atención sea de corrido, es decir de 09:30 a 20:30 horas, y el martes de sería de 09:30 a 17 horas.

El fin de semana el movimiento fue similar en los comercios consultados. El sábado fue “positivo”, pues estaba depositado el aguinaldo, pero el domingo recayó. En tanto, estiman que hoy y mañana habrá ventas con buenos volúmenes, ya que “dejan todo a último momento”.

La tarjeta de crédito fue el medio de pago más elegido, acaparando entre el 70 y el 80% de las operaciones, luego el débito y por último el efectivo, explicaron a LOA los comerciantes, marcando que hay “poco efectivo circulando”. Sucede que está vigente el programa “Ahora 12”, que contempla el pago con crédito en 3, 6 y 12 cuotas sin interés, impactando positivamente en el consumo. Este beneficio también estuvo vigente para el último Día del Niño.

Aguinaldo, la clave

Antonio Calviño, propietario de una juguetería céntrica, indicó a LOA que los días previos a festividades como el Día del Niño, Navidad o Reyes, la atención la realiza con un horario extendido al resto del año. “La gente se lanzó a comprar este año, se juntó con el cumpleaños de Río Gallegos y el pago del aguinaldo en Provincia y Municipio. En estas fechas tenemos que hacer la diferencia”, destacó.

“El año tuvo altibajos, más bajos que altos, pero ahora con plata en el bolsillo la gente busca darse algunos gustos”, relató Calviño a este medio y precisó que no se ha perdido la vieja usanza de “pelear precios”. “El secreto está en ofrecer alternativas, hay juguetes muy caros, los abuelos vienen a pedir los que se ven en la TV y se topan con precios arriba de los $ 5 mil”, contó Calviño. De todos modos, precisó que la compra mínima se inicia en los $ 1.000, en tanto que el ticket promedio rondó los $ 2.000.

Los calzados, una buena opción para las fiestas. FOTO: GUSTAVO ARGAÑARAZ

Acerca de 2019, aseguró que “se vio poca gente, no es que no entran a comprar, hay poco movimiento”, indicó y observó que “quizás prefieren no salir porque no hay plata”. De todos modos, celebró que el rubro juguetería se mantiene con los niveles de ventas, quizás fue el menos castigado, ya que si bien es cierto que hay prioridades en el consumo, aún se venden juguetes. Se recuerda que la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) había alertado que el año cerraría con una caída en las ventas del orden del 45%.

En estas fechas tenemos que hacer la diferencia

Mientras que los diferentes rubros buscaron sostener los precios para promover las ventas, el rubro juguetería enfrenta una suba en el precio final del orden del 20% cada trimestre. Los precios se acomodan de acuerdo al costo del dólar, pues los componentes utilizados para la fabricación son importados.

En una tienda de ropa dijeron a LOA que registraron un buen movimiento de compradores durante el fin de semana. El local dispuso de muchos empleados para atender, se trata de una clara muestra que se esperaba una gran venta. En una zapatería se esperanzaron con que entre hoy y mañana la gente se vuelque a hacer sus compras. Por último, una casa de venta de artículos musicales dio cuenta que comercializa menos unidades por la inflación, pero de todos modos buscaron la atracción de los compradores mediante ofertas y otras herramientas, pudiendo sostener el año.

Precios en Río Gallegos Calzado mujer de $ 2.000 a $ 3.200

Calzado niña de $ 1.000 a $ 2.500

Calzado bebé de $ 850 a $ 2.000

Pollera noche $ 2.200

Top con encaje $ 1.100

Blusa una manga $ 1.700

Chaqueta con brillo $ 4.000

Conjunto con brillos $ 3.200

Pantalón corto femenino $ 1.500

Carteras de $ 700 a $ 3.500

Varones sandalias $ 1.900 a $ 3.600

Zapato varón de $ 2.000 a $ 4.000

Pantalón niños desde $ 500