Croppi: “Creo que el pluvial se diluyó como agua entre las manos”

Esta mañana, visitó los estudios de LU12 AM680, el Ingeniero Paulo Croppi, ex Secretario de Obras Públicas del Municipio quien abordado respecto a lo que cree que está pasando y ha pasado con la obra pública en nuestra ciudad capital, sostuvo: “Creo que el pluvial se diluyó como agua entre las manos, hubieron fuertes inversiones que recibió Río Gallegos, lamentablemente dicha obra no fue, ni efectiva, ni efectista para los ciudadanos ya que ahora tenemos una necesidad imperiosa de realizar conectores secundarios, algo que no estaba previsto con la primer inversión».

«La primer etapa debería haber subsanado todo lo que finalmente no va a subsanar y desde el Municipio nos vienen a decir que necesitan de la segunda etapa para que quede realmente funcionando como corresponde”.

“No ha dado los resultados esperados”

En otro tramo de la charla que mantuvo con el programa “En el Tintero”, el Ingeniero añadió: “Hoy lamentablemente vemos que la obra no ha dado los resultados esperados, hay lugares de la obra que siguen inconclusos esperando una segunda etapa y por lo tanto esa falta de efectividad en el uso del dinero público, genera todo esto que nos pasa hoy».

También dejó en claro su postura y sostuvo que “en este tipo de obras hay que ser muy precisos con los alcances que tendrá una obra, ya que si no traen malos entendidos como lo es esta segunda etapa, reitero, para luego indicar que el objetivo de la obra debe ser respetado y concluido, para que una vez materializada la obra y funcionando perfectamente, recién ahí se puedan agregar algunos retoques, pero ahora que sigue todo inconcluso, no me parece adecuado salir a decir ‘hagamos otras cosas, metamos esto’, etc.”.

Croppi dejó bien en claro que en dicha obra, “nunca tuvo participación, ni intelectual ni a modo de diligencia, ya que esa fue una obra que se realizaba entre el Intendente y la Secretaría de Obras Públicas”.

“Usaron la ciudad de obrador”

También agregó que “han usado toda la ciudad como obrador ya que desparramaron caños por toda la ciudad y nunca hubo un lugar que sirva de obrador para no perjudicar el andar diario de la ciudadanía, no hubo ningún tipo de control, usaron calles, como la ría, sólo para depositar caños, calles sin balizas, un desarrollo de obra realmente sucia y con una terminación totalmente inaceptable para cualquier frentista ya que existen cordones que literalmente parecen víboras y tampoco hay que ir muy lejos para ver como por ejemplo en Bernardino Rivadavia y Zapiola, han hecho los cordones de una mano y de la otra dejaron las baldosas sueltas”.

Por último sostuvo que “la gente tiene mucha bronca, ya que una obra que debería haber traído grandes beneficios para la ciudad, terminó siendo mucho menos de lo esperado y con las consecuencias negativas que deja en distintas arterias y esquinas de nuestra ciudad”, concluyó.