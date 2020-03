El precio internacional del crudo cayó un 37 por ciento en dos semanas. El Gobierno Nacional estudia la posibilidad de aplicar un precio sostén. Algunas operadoras reclaman un barril a 50 dólares mientras que para YPF, con 45 dólares por barril, podría sostenerse la actividad y las fuentes de trabajo.

Por Sebastián Premici

El pasado 2 de marzo, el barril del crudo Brent cotizaba 53,06 dólares; para el viernes de esa semana, ya había caído a 45,37 dólares. El lunes 9, luego de que la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y países aliados no pudieran llegar a un acuerdo sobre los niveles de producción, el Brent cerró en 33,42 dólares. Es decir una caída total del 37 por ciento.

Este valor pulveriza cualquier proyección de inversiones en los recursos no convencionales (Vaca Muerta), pero también pone en jaque al resto de la industria. ¿El Estado Nacional avanzará con un “barril criollo? Y si lo hiciera, ¿hasta dónde estaría dispuesto a subsidiar dicho precio y por cuánto tiempo?

“Tenemos un impacto muy fuerte que ha sido la abrupta caída del precio internacional del petróleo; si bien hay una recuperación, lo cual muestra una gran volatilidad, esto plantea muchos interrogantes respecto a cómo manejar la situación a futuro. Estamos pensando medidas para cuidar los empleos, la producción y tener una actitud proactiva en ese sentido”, sostuvo Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, durante una entrevista por radio El Destape. Una de las primeras medidas fue fijar Licencias No Automáticas para la importación de crudo.

Escenario global

Por un lado está la puja dentro de la OPEP por los niveles globales de producción. Rusia no quiere ceder terreno a la producción shale de los Estados Unidos y Arabia Saudita, en “represalia” por la supuesta falta de colaboración repentina de Rusia, inundó el mercado con su petróleo barato.

Si bien los costos de producción del shale en Estados Unidos son más bajos que en otras partes del mundo, un precio internacional tan bajo como el actual también repercute en los horizontes de inversiones de las operadoras.

“La crisis del shale ya ha comenzado a traducirse en pérdidas de capital en las principales empresas explotadoras. Occidental Petroleum redujo su valor de mercado accionario en 44 por ciento; Continental Resources cayó un 40 por ciento; Chevron se retiró de varios yacimientos y Pioneer Natural Resources soporta una caída en el precio de sus acciones del 32 por ciento. En el caso de los pequeños productores, como sucede con una firma de prestigio como Parsley, su valor accionario cayó en más del 50 por ciento”, sostuvo a La Opinión Austral el economista Miguel Cuervo, ex subsecretario de Combustibles.

Y como si este escenario geopolítico que pone en vilo a distintas industrias a lo ancho y largo del globo no fuera suficiente, la crisis por el coronavirus vino a aportar lo suyo. En China hay una fuerte caída de actividad que puede hacer que el país crezca solamente un 4 por ciento per cápita, que para el país asiático representa una disminución en el ritmo que venía sosteniendo. Y si merma la actividad en este país, sus importaciones de crudo también descenderán, al igual que los alimentos que adquiere de otros países, como la soja argentina. La oleaginosa también tuvo una fuerte caída en su cotización internacional.

La agencia Bloomberg informó la semana pasada que el consumo de crudo de China cayó un 20 por ciento, lo que sería equivalente a decir que disminuyó el consumo total del Reino Unido e Italia sumados. En 2019, China representó el 80 por ciento del crecimiento de la demanda mundial de petróleo.

Por eso, frente a este escenario de crisis con una reducción de la demanda por la pandemia de coronavirus y la puja hacia el interior de la OPEP, Goldman Sachs sostuvo que el barril de crudo podría llegar a los 20 dólares en boca de pozo.

Barril criollo

Desatada la crisis, las operadoras empezaron a presionar al Gobierno Nacional por la vuelta del barril criollo, es decir un subsidio del Estado Nacional para sostener los niveles de inversión, producción y por ende, fuentes de trabajo. Una curiosidad: las operadoras reclaman libre mercado (o dolarización del sector) para cuando se dispara el precio con el objetivo de que puedan maximizar sus ganancias y subsidios cuando el Brent baja (para compensar pérdidas).

El ministro Kulfas sostuvo que se tomarían medidas para defender los “puestos de trabajo argentinos”. Lo primero que hizo fue establecer las Licencias No Automáticas, que son una herramienta para la gestión del comercio exterior; el objetivo de su aplicación es evitar que haya una importación masiva de crudo por parte de las refinerías, lo que perjudicaría a la industria local (upstream)

Una pregunta que surge por estas horas es qué precio podría llegar a avalar el Poder Ejecutivo para el barril criollo. Las empresas como YPF y las refinadoras sostienen que con un barril a 45 dólares podrían sostener los niveles de empleo y producción, mientras que las operadoras que no están integradas – Tecpetrol, Pluspetrol, Vista, Chevron, Sinopec, Capsa- reclaman un barril a 50 dólares.

La Legislatura Provincial buscará sancionar una nueva ley de emergencia hidrocarburífera.

Desde una operadora integrada (upstream y downstream) indicaron a La Opinión Austral que el Gobierno no tiene pensado subsidiar la producción para garantizar altos márgenes de rentabilidad sino para paliar una situación crítica, por un período acotado. Este análisis nos lleva a pensar a que ese “barril criollo” –que en la práctica recibiría otro nombre – podría estar más cerca de los 45 dólares que de los 50. Uno de los principales lobistas para obtener un precio sostén a 50 dólares por barril es Miguel Galuccio, ex CEO de YPF y actual directivo de Vista Oil and Gas, dedicada a las exploraciones no convencionales.

Mientras todo esto se dirima, en la provincia de Santa Cruz seguirá jugándose otra pulseada vinculada a la empresa Sinopec, que en los últimos años derrumbó su producción en un 50 por ciento. ¿Qué ocurrirá luego de que venza la prórroga en la conciliación obligatoria? ¿Cómo se sostendrán los puestos de trabajo con un precio del crudo tan bajo que amenaza con frenar todo tipo de inversiones?

La Legislatura de la provincia buscará sancionar una nueva ley de emergencia hidrocarburífera al mismo tiempo en que las provincias productoras mantendrán un encuentro para tratar de encontrar las mejores herramientas para sostener la actividad y, por ende, los puestos de trabajo.

En este contexto de convulsión global, todas las partidas se dirimen minuto a minuto.