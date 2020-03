Marcelo Saldivia es de Tierra del Fuego y camionero desde 1986. Actualmente está viajando con carga hacia Río Grande. Desde Puerto San Julián, contó a La Opinión Austral cómo es el trabajo sobre las rutas y las complicaciones que atravesó. Sostuvo que SENASA no está cumpliendo en todo el país.

* Por Nazarena Malatesta

Marcelo es camionero, salió hace unos días desde Bragado, provincia de Buenos Aires, camino a Río Grande. Actualmente, se encuentra en Puerto San Julián y continúa viaje. Según detalló a La Opinión Austral, la situación está complicada para continuar trabajando.

Acorde a las medidas del Ministerio de Trabajo de Nación, en relación al protocolo para garantizar la seguridad de los camioneros durante la cuarentena, el transportista contó que lo paran “en todos lados” y que les toman la temperatura.

Con su experiencia en rutas, desde 1986, recordó situaciones similares a la pandemia. “Tuvimos algunas etapas complicadas, como ahora. Por ejemplo, cuando surgió la fiebre aftosa, a la Argentina le costó muchísimo trabajo combatirla. Me acuerdo que Chile pudo rápidamente, pero nos costaba mucho pasar con los camiones. Por ahí estábamos un día entero la frontera”, indicó.

Otra situación que recordó, fue el mal de chagas. “También costó en su momento, al igual que el dengue”, resaltó.

En estos días, se encuentra viajando desde Bragado. Perdió tiempo en las entradas y salidas por los controles que realizan a camioneros.

“La primera provincia que me encontré fue La Pampa, estuvimos como una hora donde decidían si dejarnos seguir o no. Yo, por ejemplo, voy con carga de hierros. Después nos dejaron ir, porque lo que no quieren es que la gente se quede ahí ya que en Santa Rosa no tienen infectados”, expresó.

Marcelo detalló que Gendarmería “toma asistencia de entrada y salida para que no te quedes en ninguna estación ni entres a la ciudad”. Situación que se replicó en Caleta Olivia.

En cuanto las complicaciones que se le toparon, sostuvo que por lo general no tuvo ningún conflicto. “Vos te levantas a la mañana y lo primero que haces es planificar tu viaje. No podés estar pensando que a las 12 de la noche vas a entrar a Comodoro a comprar comida. Lo tenés que hacer todo en el día”, explicó.

“Si vos no te organizas, ya no es problema del Estado ni de la provincia ni de nadie. Por algo somos camioneros. Tenés que tener mucha trayectoria y experiencia”, resaltó Marcelo.

En paralelo, indicó que SENASA no viene trabajando operativamente bien como tendría que ser. “En todas las provincias lo mismo, de cada lugar vos traes mucho bicho y no hay ningún SENASA en el país que te fumigue. La única que lo hace y te cobra, es la provincia de San Luis, donde se cumplen los controles”, afirmó.

Después, según señaló, “en ningún lugar, nunca tienen líquido, ni desinfectante ni nada, eso lo vivo reclamando, tienen que desinfectar si venimos de otra provincia” y agregó que, desde la isla a Río Gallegos, sucede lo mismo. “Tenes el puesto y no hacen nada”, reafirmó.

La situación “se va a complicar más”

Marcelo, ya debería estar en su casa, pero el viaje se extendió. “Se va a complicar la situación. Por ejemplo, ahora voy con hierro a un corralón muy grande en Río Grande, pero la empresa no trabaja ya, es decir, llego y no me van a liberar para que ande en la ciudad suelto. En mi caso, yo voy a estar muy complicado”, agregó.

Cuando llegue a Río Grande, el transportista regresará a Buenos Aires. “Al regreso traigo materia prima de cerámica y vos no necesitás una cerámica para vivir. Las fábricas están todas cerradas en Buenos Aires y la cuarentena probablemente se estire”, apuntó Marcelo.

En Tierra del Fuego, en tanto, “pararon todas las fábricas, la única que quedó trabajando es la que fabrica la botella para el agua mineral y para el alcohol en gel”.

Para el transportista, hoy “debería estar todo parado para combatir la pandemia, hay gente que no entiende que esto es grave”.