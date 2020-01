En el quincho del SOEMCO, delegados y comisión directiva se reunieron con el propósito de analizar el pedido del intendente Fernando Cotillo de levantar la medida de fuerza en el área de Rentas. Ante la falta de decisión, se pasó a cuarto intermedio.

Desde la Comuna local anunciaron que este viernes 17 de enero estarían disponibles los sueldos correspondientes al mes de diciembre.

Fernando Cotillo, jefe comunal, solicitó al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales la colaboración para que los empleados que integran el área de Rentas vuelvan a sus puestos laborales, con el propósito de lograr la recaudación para el sueldo anual complementario.

“Los compañeros de Rentas trabajaban sabiendo que los sueldos se pagaban con anterioridad. Al no acordar de esa manera, se sometieron al paro”, manifestó Julián Carrizo a La Opinión Zona Norte.

Habrá cuarto intermedio hasta el próximo martes. En ese tiempo se buscará encontrar los medios necesarios para que se pague el aguinaldo.

“Voy a buscar los fondos para resolver el problema, lo que quisiera es que los compañeros tomen conciencia. La bronca es real y tienen razón, pero hay que tener racionalidad y capacidad de analizar qué nos conviene”, dijo Carrizo.

Bajar los tiempos

Según el secretario general, la idea del intendente es “es no discriminar. Más allá de lo que pasó el mes anterior, sin resolver el tema del pago al conjunto, hay que tener en cuenta que se resolvió. Se achicaron los plazos del mes vencido y ahora la idea es que para el mes próximo se achiquen un poco más”.

Hay que tener en cuenta que para afrontar las deudas pendientes, la Municipalidad necesita más de $ 210 millones de pesos y la misma a fin de mes recauda sólo $ 100 millones.

Deuda del gremio

El Municipio de Caleta Olivia tiene una deuda de más de $ 20 millones con el gremio, por eso Carrizo adelantó que el intendente se comprometió a hablar en el transcurso de la semana.

“Se habla de pagar al menos dos meses, si es así vamos a poder funcionar nuevamente en el área de salud. Estamos viendo las dificultades que hay en algunos sectores, varias cuestiones que se van a tratar de arreglar”, explicó el secretario.

Ex contratados

Ante la situación con los desafectados de la gestión de Prades, Carrizo dijo que “estamos trabajando como lo hicimos siempre, paguen o no, afiliados o no. Esta conducción y el cuerpo de delegados tratamos de aportar y acompañar a los trabajadores en su conjunto. No puedo garantizar que vayan a quedar todos”.

Municipio-Provincia-Nación

“Trabajamos políticamente para recuperar el municipio, sostener el gobierno de la provincia y recuperar el gobierno nacional. Ahora nos resta saber si nos van a acompañar, sin dudas en 30 días no se va a resolver lo que no se resolvió en 4 años”, cerró.