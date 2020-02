Faltando dos semanas para que inicie el período de inscripción, crece la expectativa sobre el fichaje oficial de Mara Gomez, la futbolista trans que es refuerzo de Villa San Carlos de Berisso. En la AFA, el silencio continúa. Qué dicen desde Deportes de Nación, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, INADI y la FALGBT.

Por Belén Manquepi Gómez

El próximo 15 de marzo, la historia del fútbol puede cambiar. Mara Gomez abrió su 2020 sumándose como refuerzo a Villa San Carlos de Berisso, club de la Primera A. El fichaje oficial será a mediados de marzo, durante el período de inscripción.

El club de Berisso adelantó que la jugadora trans no firmará contrato, solo se incorporará como jugadora, eso si AFA lo permite. En un país que respira fútbol, ¿Se convertirá Mara Gomez en la primera mujer trans en ser federada?. A dos semanas de la definición, La Opinión Austral consultó a los organismos afines al tema.

Discusiones que hay que dar

Desde la Secretaria de Deportes de Nación, Inés Arrondo expone: “No es una discusión que hemos tenido hasta el momento. Lo venimos hablando con distintos actores, y las definiciones que hemos tenido han sido en torno a que nos parece importante e interesante poder generar los ámbitos de reunión y discusión de cuáles pueden ser nuevas formas para el deporte, y de qué manera generarlas entre todos y construirlas entre todos”.

“Son discusiones que creo que nos tenemos que dar, nos corresponden a nosotros por este momento histórico en el que estamos viviendo. En otro momento otras tuvieron que discutir la posibilidad de que sea la mujer la que haga deporte, porque ni siquiera era la mujer la que estaba pudiendo acceder a la práctica deportiva. Esta es la discusión que creo que nos toca a nosotros y la tenemos que dar de la forma más amplia posible y considerando cuál es la mirada de todos los actores que hacen al deporte y a todas las personas, en lo que se refiere a la identidad, que sea un deporte que refleje también esa identidad”, señaló.

“Es una nueva discusión, un nuevo momento y hay que darla. Hoy por hoy, hay una normativa, hay una reglamentación y justamente es sobre lo que hay que trabajar y la discusión que hay que dar es ver cuál es esa nueva forma posible de competición que se tiene que dar”.

Una deuda histórica

La subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, sostuvo que es un tema de interés para el área que tienen presente para ser abordado.

Por su parte, la directora Nacional de Políticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ornella Infante, recordó la división que aún persiste, aunque en algunos espacios con menor fuerza, en cuanto a las disciplinas que “deben” practicarse en las clases de Educación Física según el género.

“Es importantísimo que el deporte empiece a pagar la deuda histórica que tiene con las personas trans y nos den la posibilidades de desarrollarnos, porque hay muchas compañeras y compañeros que son excelentes deportistas y que también merecen colgar en sus cuellos medallas de oro si se les daría la posibilidad de poder jugar”, aseveró.

La directora nacional marcó que “el INADI puede actuar de oficio, y lo que va a hacer en cualquier tema es expresarse y hacer la recomendación necesaria. Alberto Fernández, al iniciar su mandato, fue muy claro en su discurso. Tendremos una Argentina para todos, para todas y para todes, donde los hechos de discriminación serán imperdonables. Por eso estamos trabajando, para que no se lleguen a hechos de discriminación y, si llegase a suceder algo así, por supuesto que nos vamos a expresar pero creemos que los debates sociales, las barreras culturales poco a poco las vamos derribando y de esa manera vamos a empezar a tener los debates necesarios para obtener los triunfos en la ampliación de derechos”. En este sentido, afirmó: “A nosotros, a nosotras y a nosotres, las personas trans, no se nos puede seguir limitando y mucho menos a una tarea como es el deporte que es algo tan cultural, que hace a la salud mental, a la salud física, a la salud social, a la salud colectiva, que contiene personas y porqué no, las personas trans también formar parte de ello”.

La recomendación de la COI

Por la Secretaría de Deportes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Juan Pablo Morino expone: “El problema principal son las recomendaciones que da el COI, que el Comité Olímpico Argentino las toma, lo que no entiende el COA es que este país hay una Ley de Identidad de Género, que está por encima de cualquier norma o reglamento menor del país”.

En este sentido, apunta que “el COA debiera tomar la Ley de Identidad de Género (26.743), y no esas recomendaciones del COI, que tienen que ver con el nivel de testosterona que tienen las mujeres trans, tanto eso como el hiperandrogenismo son los dos temas sobre los que el COI da recomendaciones a los Comités de cada país. Esas recomendaciones son generales. No están contemplando la posibilidad de que los países, los comités, puedan tomar en cuenta una Ley y tampoco el contenido de esa Ley. Hay leyes en otros países que son un poco más restrictivas. En lo nacional la Ley está por sobre todas las cosas”.

Hace algunos días, en referencia al caso de Mara Gomez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, señaló a la Agencia AP, que “no depende de lo que diga AFA, depende de lo que diga FIFA” y apuntó que “no pueden ocurrir disidencias sobre esto. Porque no puede ser que una asociación se crea diferente a las otras. Ese debate ya se abrió en la AFA y hay que esperar cuáles son las repuestas que vengan desde la casa matriz”.

Mientras tanto, desde AFA hay hermetismo. No han existido comunicados ni declaraciones, en su intento, este medio no tuvo respuesta ante las consultas.

Morino afirma: “La Ley de Identidad de Género está por sobre toda norma nacional que pueda regir cualquier otra actividad. Es una Ley y hay que respetarla. El deporte no es excepción para hacer cumplir la Ley. Siempre estamos del lado de las, los, les deportistas que quieren que se les respeten su identidad de género autopercibida”.