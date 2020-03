El 3 de marzo de 2018, Santa Cruz y Tierra del Fuego conocieron a su nuevo obispo. García Cuerva venía de Lomas de Zamora y a dos años de ese nombramiento, el representante eclesiástico reconoció que no fue una jornada más, sino que la vivió “con mucho sentimiento”.

Monseñor Jorge García Cuerva habló sobre lo significativo del 3 de marzo, fecha en que se cumplieron 2 años de su ordenación episcopal. Fue nombrado por el papa Francisco en reemplazo de Miguel Ángel D’Annibale y es el sexto obispo de la Diócesis más austral del planeta.

Durante su asunción, el obispo otorgó un fuerte llamado a los jóvenes para poner “la rebeldía necesaria para promover cambios verdaderos y no meramente cosméticos” y pidió “una pastoral, como dicen los jóvenes, ATR: a todo ritmo”.

“Lo viví con mucha emoción, será que la noche anterior venía de Perito Moreno y Los Antiguos, dormí muy poquito y cuando uno está en esta situación, le puede poner menos frenos a los sentimientos”, comentó al móvil de Radio LU12 AM680.

García Cuerva en la Catedral de Río Gallegos.

García Cuerva agregó que “por eso las personas que no duermen mucho a veces están irascibles, cansadas y a veces reaccionan mal, también a veces los sentimientos afloran sin pedir permiso y así me pasó”.

En un repaso sobre lo que vivió, recordó que le vinieron a la memoria emociones y recuerdos de lo que había sucedido hace muchos años, cuando se ordenó obispo en Lomas de Zamora, lo que significó la presencia de las murgas de los barrios en los que había estado: “La gente me quiere más de lo que me merezco”, apuntó.

En aquel momento participaron las colectividades, amigos de la vida y familiares mientras caía nieve, detalló el obispo: “Fue un momento de esos que uno siente que toca el cielo y Dios nos regala de vez en cuando”.

Muy lejos estuvo de ser una ceremonia solemne, sino de fiesta: “Tiene toda una solemnidad y un rito vivir la liturgia de los barrios que quizás no es la oficial, pero sí es la liturgia que la gente va elaborando desde su propia fe”.

Consultado sobre cómo se siente a dos años del inicio de esta misión, expresó: “En dos años pasaron muchas cosas que me cambiaron la vida. Me encuentra con una responsabilidad mucho más grande porque soy el obispo de la diócesis más grande del país, que abarca dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

García Cuerva profundizó: “Preparando junto con muchos más el evento de los 500 años de la primera misa en territorio argentino, me encuentra visitando todas las comunidades de la diócesis, quedándome mucho menos tiempo de lo que me gustaría. Todo esto tiene que ver con resolver cuestiones personales que se suman a las responsabilidades con cada parroquia. Este momento me encuentra tratando de atender a todos”.

Comentó, además, que el momento en el que encuentra un estado de relajación es cuando camina: “Camino mucho por la ciudad, por todos lados. No falta quien ofrece llevarme, pero se los agradezco y me niego porque es la posibilidad que tengo de estar solo conmigo mismo”.