Apenas conocida la muerte del juez Claudio Bonadío que llevaba adelante la mayoría de las causas contra la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “perdió el lawfare” y que “ahora falta pelear contra lo que quedó vivo, contra esas arbitrariedades que ahora están en manos de (Leopoldo) Bruglia y de (Martín) Irurzún”.

Además aseguró que la causas con arrepentidos se van a caer porque lo que hicieron fue cuidarse de no quedar presos y Bonadío nunca filmó las declaraciones. “Un abogado me dijo que ellos firmaron en escribanías que iban a mentir para no quedar presos”, aseguró.

En declaraciones al programa “En el Tintero” por Radio LU12 AM680, Dalbón recordó que Claudio Bonadío “no entró a la Justicia por medio de un concurso sino porque Corach y Carlos Menen armaron el Fuero Federal”, y que “lo obtuvo habiendo sido simplemente un empleado” del estudio Corach. “Fue un juez que un día se le escapó que él “utilizaba el derecho procesal creativo, algo que no existe”.

“Fue el juez que persiguió a Cristina Fernández de Kirchner, fue el brazo armado del lawfare del gobierno Macri como fue Moro del de Bolsonaro”, agregó. “Lawfare que se compone de tres patas, una política, la pata judicial que era Bonadío y la pata mediática que son algunos medios hegemónicos fuertes que acompañan cada circunstancia que hacía Bonadío, generalmente los viernes para que el fin de semana se hable de los grandes procesamientos y de las grandes prisiones preventivas pedidas que no tenían más sentido que la noticia periodística, porque Cristina tenía fueros”.

“Era un cazador”

El abogado de Cristina, que ayer estuvo en boca de todos por supuestas declaraciones acerca de que se alegraba por la muerte del juez que persiguió a Cristina, indicó en declaraciones a LU12 que Bonadío “ahora está muerto, se terminó, era un cazador, un hombre que trabajó de esa manera. Lo que quedó escrito y lo que quedó vivo son sus arbitrariedades. Las repúblicas no recuerdan mucho a hombres sino, en este caso, se recuerdan las arbitrariedades”, que según él quedan en manos de los jueces Bruglia e Irurzún.

“Vamos a pelear para que haya una justicia independiente, que no llame a indagatoria a una persona por 8 hechos en el mismo día como le hicieron a Cristina, ni para que le rompan 3 departamentos para que sean negativos los 3 allanamientos, ni para que le hagan hacer las huellas en Río Gallegos y después en Buenos Aires porque no les gustó o para que le digan a Héctor Timerman que no podía hacerse un estudio de su cáncer en Estados Unidos para que la Cámara después revoque y diga que después podía”.