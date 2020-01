Por primera vez desde que fue detenido, desde mediados de febrero, el único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión, Marcelo D’Alessio, habló con los medios.

Desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, tras 340 días de silencio, el operador judicial aseguró que si habla «se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta».

En comunicación telefónica con Radio 10, D’Alessio, explicó que le solicitó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la prisión domiciliaria.

«Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa», afirmó.

Con respecto a la acusaciones sobre su falso título de abogado, D’Alessio afirmó que «yo me recibí en el exterior, no tengo título en Argentina ni lo tengo que tener».

Sobre la causa por la compra de Gas natural Licuado (GNL), el acusado dijo que «el testimonio es un tema menor. Daniel Santoro (periodista de Clarín) me recomendó que dijera que las carpetas que aporte no eran de mi trabajo en Enarsa».

Además, aseguró que la causa del GNL «es toda un delirio» y detalló que estuvo cuatro horas con Stornelli «hablamos hasta de Fly bondi», en referencia a la constitución societaria en Londres.