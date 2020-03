Daniela Viaggiamari, se convirtió en otra victima de inseguridad, pero no conforme con ello, la actriz subió a sus historias de Instagram su repudio ante sus seguidores.

Con ironía y un tono decepcionante, La Chepi, se graba mientras camina por la calle, y dice: “Bueno, me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle. ¡Ay, Dios, qué bárbaro!

Se la puede ver con la nariz ensangrentada, la actriz dice al menos “Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada, que la empujen y la tiren contra un colectivo. Que hoy hubiese estado con la nena (Isabella, su hija) y yo contestando un mensaje…”, agregó.

Las historias salían a la luz de su Instagram, para detallar como “Un chico que estaba laburando en estos camiones que traen el agua y la soda, salió corriendo cuando escuchó mis gritos. Ni me miró y salió corriendo al motoquero y, por supuesto, no lo pudo alcanzar”.

Para finalizar la actriz: “Yo, cuando me quedé sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás. Algunos salen a chorear (sic) y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”.