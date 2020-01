El diputado y ex concejal de Río Gallegos, Daniel Roquel respondió el envite de Pablo Grasso y se sumó a la polémica por los despidos en el Concejo Deliberante con declaraciones que fueron al hueso del actual intendente de Río Gallegos, su par en la Cámara Evaristo Ruíz y la toda «mala política» del radicales, peronistas y hasta el gremio de los municipales, SOEM.

Fue luego de que Pablo Grasso lo señalara en medio de la polémica por los despidos en el Municipio y el Concejo Deliberante acerca de sus dichos sobre que «los cargos políticos que están con la gestión se van con la gestión».

“Lo que dije lo sigo sosteniendo, yo esto lo dije en la última sesión y lo hablaba a modo personal. Hay que decirlo y hacerlo», reafirmó en declaraciones al programa «Juntos y Re – Sueltos» por Radio AM680 y FM Láser 92.9.

Y recordó que al presidir el Concejo Deliberante el primer año de gestión de Roberto Giubetich recibió un CD con «casi 440 empleados y los 40 cargos políticos que tenía el Concejo a ninguno lo dejé en planta permanente. Cuando me fui dejé un CD con menos de 400 empleados».

«Algunos hicieron juicios pero no iban a trabajar y los perdieron. Algunos eran de mi partido pero no me preocupaba, el que no trabajaba conmigo no tenía lugar. De los 9 cupos que tenía como concejal, cuando terminó mi mandato no quedó ninguno en planta permanente», aseguró.

Sin embargo Roquel se distanció fuerte del intendente de Río Gallegos: «Pablo Grasso no me la puede venir a contar a mi».

Y fue más atrás en el tiempo. «Cuando él fue concejal después de 8 años creció casi en un 50% en la cantidad de personal. Y después de que fue interino (al renunciar Raúl Cantín) y yo me quedaba a cargo del Municipio cuando Giubetich viajaba tenía todos los empleados que habían sido cargo de él que los pasaron a planta, manifestándose en la Municipalidad».

«Una vez estuvo hasta el concejal Alejandro Leal en mi escritorio cuando estaba a cargo del Ejecutivo peleando para que ellos sean incorporados», agregó.

«Después fue una decisión de Giubetich que esa gente quede dentro de la planta municipal. Pero Pablo Grasso cuando fue intendente esos meses también lo hizo».

«Yo lo digo porque lo pienso. Imagínese que cada intendente pase los 300 cargos que tiene a planta, es una locura. Uno entiende que los cargos políticos sean del intendente y no puede heredar el secretario de Hacienda del gobierno anterior», graficó.

También fue contra la concejal del Frente de Todos, Paola Costa. «He escuchado a una concejal hablar de que esto no puede ser así y ella era cargo y después pasó a planta permanente de manera directa”, disparó. Aunque en el Concejo deliberante desmintieron esa versión y aseguran que nunca se mostró cual era su situación de revista anterior al recibir el pase a planta.

A mi me ha tocado despedir a una persona por no ir a trabajar y también te duele

«La discusión es que muchas de estas personas dicen que tienen estabilidad porque en algún momento se les hizo un contrato y un pase a planta transitoria. Tendrán que ir a la Justicia porque si fueron echados incorrectamente tendrán todas las de ganar en la ley», señaló con respecto a los despedidos.

«Ellos terminan siendo víctimas de un sistema donde en la provincia no hay trabajo genuino y hoy se ven sin la posibilidad de tenerlo. Esto nos duele a todos».

«A mi me ha tocado despedir a una persona por no ir a trabajar y también te duele porque en el fondo entendés que no va a poder llevar el pan a sus hijos, pero no es responsabilidad de uno», lamentó.

El SOEM elije a quien defender

Para Roquel «terminan siendo victimas» y dijo que a algunos «los hacen afiliarse al SOEM para que lo defiendan y el SOEM elije a quien defender y a quien no. Y esto es injusto que la gente esté en el medio de la mala política».

Sabíamos que atrás del acuerdo entre el FpV y Evaristo venían atados estos acuerdos

Además el actual diputado provincial recordó que los despidos en el primer año en el Concejo Deliberante le trajo problemas dentro de la UCR. “Eso me trajo conflictos, muchos eran afiliados a la UCR y “venían a decirme que este era sobrino de tal o conocido del otro, afiliado a…, pero si no va a trabajar a mi no me importa de donde venga”.

“Por eso nuestra bronca cuando se hicieron estos acuerdos entre Evaristo Ruiz y el Frente para la Victoria para elegirlo a Evaristo como presidente del Concejo Deliberante porque sabíamos que atrás de estas decisiones venían atados estos acuerdos».

«Nosotros en un año reducimos más de 45 personas y era más el 10% y hoy hablan de que tiene más de 450 empleados, hasta se hicieron contratos días antes de irse. Esos son los acuerdos con el Frente para la Victoria para elegir a Evaristo Ruiz como presidente porque sabían que con él iban a poder negociar un montón de cosas que conmigo nunca pudieron negociar, de hacer nuevos contratos e incorporar gente», disparó.

Estoy convencido del modelo del empleo en el estado está agotado.