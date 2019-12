Daniel se casó tras tres trasplantes fallidos

Daniel Tocol tiene 53 años y se casó con Laura López de 42. Ambos son pareja hace 17 años y la ceremonia se dio en el Centro de Diálisis Dialcor. El peculiar lugar para casarse obedece a que Daniel se hace diálisis allí.

En diálogo con La Opinión Austral, el hombre contó cómo es su historia y cómo llegó a celebrar el matrimonio en el establecimiento: “Hace 25 años empecé con una insuficiencia renal crónica, estuve un tiempo en Buenos Aires tras un trasplante fallido en el año 1995, me lo donó mi mamá y no funcionó. Seguimos la lucha para estar en la lista del INCUCAI, en el 2012 me volví a trasplantar y me anduvo un año y 8 meses y lo rechacé tras un virus”.

Posterior a ello, en el 2014, Daniel volvió a atravesar un trasplante que “directamente no funcionó” y fue el último, tal como relató.

“Nos casamos ahí en Dialcor porque fue una iniciativa de todos los médicos, de tantos años que estoy ahí, al doctor Martínez lo conozco hace 23 años cuando yo ya estaba en diálisis. Aparte de ser un buen médico, lo considero un amigo al igual que a los técnicos, para mí son una familia más, los veo a diario porque es mi modo de vida”, detalló Daniel.

Para él, el lugar es su “segunda casa”, y profundizó: “Todos mis afectos están ahí adentro, desde mis compañeros de diálisis y la gente que trabaja ahí. Fue una decisión que le pregunté al doctor Martínez y dijo que no había problema. Todo el personal tuvo participación en algo. Fue muy lindo y estaba toda la gente querida que yo quería que esté”.

Daniel se desempeñó en la Fuerza Policial y ello trajo consigo una infinidad de amigos, según indicó, algo que significó “una gran emoción”. A su esposa Laura la conoció hace 17 años en Buenos Aires, mientras él estaba derivado y ella trabajaba en el hotel donde se hospedaba Daniel.

“Siempre estuvimos juntos, por mi tratamiento no puedo hacer viajes largos, así que de ahora en más trataremos de seguir rodeados de familia”, auguró para concluir.