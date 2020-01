Con el conflicto gremial en Río Gallegos, trasladarse de un lugar a otro para quienes no tienen vehículo propio se volvió un caos. Actualmente hay tres aristas a abordar: transporte público, transporte privado y transportes ilegales. Los testimonios de Uber truchos, vecinos y taxistas. ¿Cómo ven el panorama?

*Por Nazarena Malatesta

Río Gallegos, ciudad que crece a pasos agigantados, se ve trastocada por el transporte público y el privado, y cubrir la demanda social cuesta cada vez más.

Tras conflictos gremiales, una empresa que no es eficiente y barrios periféricos que luchan porque las unidades lleguen a las zonas más alejadas, llegar a destino es toda una odisea.

En materia de transporte público, los usuarios hoy deben abonar 25 pesos por viaje.

Maxia S.R.L no arribó a Río Gallegos de la manera más eficiente y adecuada, teniendo en cuenta que aun no se adaptó a las demandas de los vecinos locales.

En este contexto, el conflicto gremial dejó a los usuarios sin transporte durante casi 8 días, lo que ocasionó severas complicaciones para quienes deben llegar a su trabajo, llegando a pagar hasta 600 pesos por taxis y entre 200 y 350 por transportes truchos, como Uber o taxis no registrados.

La realidad es que la comunidad que no posee vehículo propio necesita trasladarse sí o sí. Ello hizo crecer el negocio de los transportes ilegales.

¿Qué es Uber? Es una plataforma para solicitar móviles particulares que funciona en varias provincias del país, pero que en nuestra ciudad está prohibida.

La necesidad de tener trabajo y la demanda social generó el clima perfecto para que muchos vecinos opten por “prestar” sus vehículos particulares para hacer viajes a precios que no tienen un control establecido, dado que no se encuentran registrados legalmente. Es así que nacieron los transportes “truchos”.

Pero ¿cómo funcionan? El testimonio de un “Uber”

R.S. trabaja de forma independiente. Tras la necesidad de contar con dinero para mantener a su familia, optó por usar su automóvil para hacer viajes en la ciudad y cobrarlos a un módico precio.

Sostuvo a La Opinión Austral: “Empecé por necesidad, no contaba con suficiente entrada de dinero en mi casa y necesitaba poder pagar cuentas porque no me alcanzaba. Me ofrecieron este trabajo y estoy hace casi tres meses”.

Con ello, remarcó que el trabajo no lo hace para “ganar unos pesos extras”, sino como una entrada de dinero primaria.

“¿Por qué no trabajo de taxi o habilito mi auto? No lo habilito porque el patentamiento está muy caro, tiene un costo muy elevado, arriba del millón de pesos. La verdad es que no se cuenta con esa plata, ninguno de los que somos Uber contamos con ese dinero”, agregó.

Por ello, sostuvo que tratan de tener los vehículos, en cuanto a papeles y mecánicamente, en muy buen estado “para no sufrir inconvenientes”.

“La mayoría de los que estamos con Uber no contamos con trabajo directamente, somos muchos en el grupo. No es que están buscando hacer más plata, sino que hay muchos, como yo, que no tienen trabajo y que necesitan llevar el pan a sus casas”, fundamentó R.S.

Aclarando el panorama: ¿Cuál es la postura de los taxistas?

Juan Ojeda, de la Federación de Conductores de Taxis de Río Gallegos, detalló al medio cómo es la situación para ellos y qué postura le amerita el contexto.

“La plataforma está prohibida acá. El problema es que, si la competencia es legal, si Uber llega acá, nosotros le ponemos el pecho”, apuntó. Ello, continuó, “significa pagar impuestos, aportes, inspecciones y licencias, algo que a nosotros nos demanda tiempo, autos en condiciones y el certificado de antecedentes, entre otras cosas”.

En lugares donde funciona Uber legalmente, señaló Ojeda, “están teniendo los mayores inconvenientes que puede tener un transporte legal, se les ha ido de las manos los antecedentes de los choferes y acá es peor porque ni siquiera es legal”.

A nivel local, señaló Ojeda, “son truchos y tienen muchos conflictos, donde hemos hecho inspecciones y hemos encontrado bebidas alcohólicas adentro, sin registros, estupefacientes”, enumeró.

Para el delegado de la Federación, la situación se agudizó porque no se han hecho los controles, “pese a que tienen todas las herramientas”. Sin embargo, agregó que espera que, con la gestión de Grasso, ahora los hagan.

En este contexto, Ojeda apuntó directamente al funcionamiento del transporte público y señaló que “si hubiera un buen servicio, eso no pasaría, porque los usuarios pagarían el boleto y no un taxi a 150 o 200”.

Si bien un buen servicio de colectivos no garantiza que no existan más transportes ilegales, queda evidenciado que la situación no sería tan conflictiva y permitiría una competencia menos desigual.

“Acá hace mucho que el servicio de colectivos está mal. Pero está mal desde que se hacen las contrataciones. Las unidades deberían cumplir con los requisitos, ser calefaccionadas, entrar a la periferia y demás. Los choferes no tienen nada que ver. Pero ahí podríamos terminar con los móviles truchos porque la gente sabría que se puede tomar el colectivo”, sostuvo Ojeda.

Además, señaló que muchos pasajeros toman taxis porque las unidades no pasan o tardan en llegar, “y la gente tiene que ir al trabajo y a la escuela”.

El delegado de la Federación fue contundente y enfatizó: “Grasso tiene la oportunidad de pegar un golpe de timón y terminar con esto”.

¿Qué pasaría si Uber fuera legal?

Ojeda fue directo y señaló que, para él, ello no sería posible. “Si en otras ciudades no lo hacen, con la cantidad de habitantes que tienen, imaginate si lo van a hacer acá. Es imposible. No lo hacen ni lo van a hacer nunca”.

Agregó a ello una hipotética situación: “Vos venís en un viaje que te cuesta 150 pesos, supongamos que el Uber trucho te cobra 50 menos, el colectivo te sale 25. Si el colectivo anduviera a horario, entraría adonde tiene que entrar, con los inspectores y todo. ¿Qué elegirías? ¿El Uber trucho, el taxi legal o el colectivo?”.

Por su parte, el conductor del “Uber” R.S señaló: “Nosotros, con o sin el transporte público, trabajamos igual. La gente necesita ahorrar en transporte. Tengo clientes que me dijeron ‘pago 25 pesos por el colectivo, tengo cuatro hijos y prefiero moverme en Uber, voy más cómodo y llego enseguida, no tengo que recorrer toda la ciudad ni esperar’. Para esa persona, pagar 25 pesos por cabeza para un colectivo que no llega, que se puede romper, que no llega a barrios, no es conveniente. Por eso la gente elige nuestro servicio”, concluyó.

Una usuaria del barrio San Benito, en tanto, indicó al medio: “No sólo sale la mitad, sino que estamos seguros que siempre será más barato. Uber funciona en otras partes y sigue manteniéndose el servicio, siempre será más rentable. Tiene otra metodología de trabajo”.