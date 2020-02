Lisandro de la Torre se refirió al encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación y a los puntos abordados en el Consejo Federal. Qué incluye la agenda del área.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre, dialogó con La Opinión Austral acerca de la reunión que mantuvo la semana pasada con la ministra de esa cartera, Sabina Frederic, que planteó un cambio rotundo a las políticas que implementó Patricia Bullrich.

Fue la primera vez en cuatro años que el área puede tener un mano a mano con las máximas autoridades nacionales. “Fue una reunión bilateral junto con la ministra y todo su gabinete”, contó De la Torre, recordando que mientras gobernó la alianza Cambiemos “nunca nos respondieron notas, sólo una en cuatro años y de las veces que pedimos reuniones, la única vez que nos la dieron fue cuando tuvimos un altercado en el Consejo Federal, pero nunca cumplieron las promesas de resolver nada”.

En este caso, en Tucumán, De la Torre y Frederic hablaron sobre “cómo habían sido los cuatro años de gestión nuestra, no sólo en cuanto a la Ley de Seguridad Pública, su aplicación, sino también sobre muchas reglamentaciones que llevamos adelante. Por ejemplo, nosotros marcamos una disidencia a nivel país cuando fuimos los primeros en sacar nuestro protocolo de arma y tiro con una diferencia grande desde el punto de vista procesal penal”.

Este no es un dato menor, en tiempos donde los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron moneda corriente e incluso hubo un caso emblemático como el de Luis Chocobar, que fue premiado por el presidente Mauricio Macri luego de asesinar a un delincuente por la espalda en plena huida.

En Santa Cruz, el uso del armamento desde la práctica en la instrucción hasta el uso en ejercicio de las funciones policiales está regulado y se restringe.

“Prevé incluso cuando están de licencia, qué tiene que hacer el policía con el armamento, desde que empiezan a hacer las prácticas hasta que portan el arma de fuego e ingresan a la fuerza, o cuando tienen que reincorporarse después de haber tenido suspendida su utilización, quién tiene la responsabilidad y cómo debe utilizarla”, contó el ministro de Seguridad.

En este punto, De la Torre le habló a Frederic sobre el caso registrado recientemente en Caleta Olivia con un enfrentamiento que fue capturado en video.

“Si ven la actuación, eso es exactamente lo que se enseña en las prácticas. Está perfecto, el policía no carga ni está en posición sino hasta que ve que no hay gente que pueda dañar, no apunta hasta que no ve que es seguro”, dijo.

Un ejemplo de reforma policial está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, para De la Torre, “el nuestro fue un proceso de actualización legislativa propiciado desde el corazón de la institución policial y otros actores, como la comisión en la Cámara de Diputados”, al margen de que en la capital del país con la Policía Metropolitana hubo varias reformas previas “y a su vez, tuvo el viento de cola de Nación que hizo el traspaso de las cincuenta y cuatro comisarías de la Policía Federal con todo su equipamiento, dinero para afrontar liquidación de los salarios, que es algo que en comparación de otras provincias fue un enorme desembolso. ¿Es necesario que capital tenga su Policía?, sí, pero en la lógica que se implementó con respecto nuestra provincia no hubo equidad, no sólo en términos de recursos, sino en trabajo preventivo con provincias de la región y fuerzas federales”, aseguró el ministro.

Investigación criminal

Durante el primer encuentro del Consejo Federal en la era Fernández, las provincias patagónicas hablaron de unificar criterios en la investigación criminal.

“Hoy se manejan varios sistemas de información del Poder Judicial, de las fuerzas federales y provinciales, que son muy buenos, pero necesitás coordinar la acción para optimizar los recursos”, contó De la Torre, que mencionó como ejemplo que desde 2015 Santa Cruz está adherida al SICRE, que es una oficina donde se registra la información para la investigación criminal. Nuestra Policía siempre fue fuente para la investigación y la primera vez que recibimos información fue ahora con el hecho de Chimen Aire, después de la reunión con Frederic”, contó en relación al hecho que tuvo como protagonista a una mujer oriunda de Salta que llegó a Río Gallegos con un kilo de cocaína en el cuerpo.

“Nosotros pedimos el acceso a la información de los sistemas que ya tenemos, somos proveedores, pero a su vez recibimos y lo que se hace es entrecruzar los datos, lo que nos permitió dar con todas las personas vinculadas a esta persona y muchas no estaban acá, sino en Tierra del Fuego”, agregó.

Qué pidió Santa Cruz

Consultado acerca de qué le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, De la Torre mencionó que entre varios puntos, algunos estuvieron vinculados con “que tengan en cuenta en la agenda la forma de buscar herramientas como el PROFEDES, que no sólo era para financiar a las provincias, sino que generaba un efecto doble: uno netamente sobre seguridad, para comprar equipamiento estandarizado y tener la misma nivelación tecnológica, y otro para generar un círculo virtuoso con las licitaciones grandes que reactivan la economía de los sectores de la tecnología. En definitiva, no es sólo por recursos, sino nivelar el equipamiento”, contó el ministro.

En el caso de Santa Cruz, los últimos móviles policiales fueron comprados con recursos propios, “pero hay otro equipamiento que es ideal tenerlo con los mismos niveles técnicos para pericias e investigaciones más complejas, como software. Eso hace que el plan federal sea una realidad en la aplicación”, añadió.

Durante toda la reunión, el gabinete nacional de Seguridad se mostró interesado en la relación que tuvo Santa Cruz con los lineamientos de Bullrich, pero también “nos expusieron un diagnóstico sobre la gestión anterior en términos de deuda que les toca afrontar por diversas contrataciones que no fueron pagadas, con lo cual nos mostraron un panorama bastante complejo de los recursos e inclusive no coincidían con las mismas compras que hubiesen deseado tener”, reveló De la Torre.

Un ejemplo de esas compras con las que el poder central no coincide son las pistolas taser.

“A Santa Cruz no llegó ninguna pistola taser, nada y le comenté a la ministra que muchas veces pedimos que mantengan el presupuesto de las fuerzas federales que estaban en la provincia, porque en los últimos años descendió el nivel de los recursos que tenían”, sostuvo, mencionando un reclamo que le hizo previamente el personal ubicado en zona de fronteras.

Botones antipánico

Las problemáticas de conflictividad social son de respuesta integral y las consecuencias de la violencia machista ingresan en ese núcleo, por eso la llegada de botones antipático no es un tema exclusivo del Ministerio de Seguridad, sino que el entramado se complejiza con el Poder Judicial o, ahora, con el Ministerio de Género.

“Nosotros vamos a trabajar en sintonía con lo que la ministra propone, y que es lo que dogmáticamente se viene hablando hace treinta años, que es trabajar en la esfera preventiva, y eso tiene que ver con otros partícipes del Estado que no son justamente las fuerzas de seguridad que se abocan a contravenciones o posibles delitos”, aclaró.

Tobilleras

“Nosotros estamos gestionando”, dijo sobre el arribo de las tobilleras electrónicas para controlar a las personas en conflicto con la ley penal.

“Tenemos dos sistemas, uno que ya se implementa con prisión domiciliaria y otro que son dispositivos duales, que es para casos de violencia. Lo estamos trabajando junto al Ministerio de Justicia”, contó, acerca de un proceso de prueba que se llevó adelante en todas las localidades y que funciona con tecnología de GPS y ARSAT, mucho mejor que cualquier teléfono móvil, pero para los técnicos tiene que quedar perfecto. Una vez que está todo homologado, recién ahí se hace la prueba real y se empieza a implementar”.

Esto tiene un doble beneficio porque “ya no tenés la consigna policial y la víctima no siente invasión a su privacidad, y en la dependencia ya son cuatro efectivos cotidianamente que pueden pasar a la parte preventiva”, explicó De la Torre.

Narcotráfico, ¿un blef?

Cuando asumió, Frederic planteó públicamente sus críticas hacia la política de lucha contra el narcotráfico que impulsó la alianza Cambiemos. Según su mirada, la gestión de Patricia Bullrich había orientado una gran cantidad de esfuerzos y recursos en perseguir el narcomenudeo y había abandonado la búsqueda de los responsables de las grandes redes de tráfico de estupefacientes.

“Es necesario aunar esfuerzos entre las fuerzas provinciales, las federales y la Justicia”, marcó el ministro de Seguridad santacruceño, asegurando que en Santa Cruz también bajó la incautación de droga ilegal.

“Ellos trajeron los datos específicos de cómo fue la incautación de estupefacientes, las curvas mostraron un alza en el año 2017 y un descenso en 2018 y 2019 con respecto a la gestión de la doctora Patricia Bullrich”, precisó, marcando además que en Santa Cruz “también tuvimos una curva” similar, recordando que “hubo una causa donde se encontraron nueve kilos, fue lo máximo que se encontró en operativos grandes dentro de la provincia” y que “la causa, que se hizo mediática pocos días antes de que Cambiemos dejara la gestión, en realidad la incautación fue en Misiones y Buenos Aires, no en nuestra provincia”, aclaró.

Así las cosas, De la Torre dijo que es necesario coordinar mejor entre las fuerzas porque “la logística que tienen los mercados de comercialización de drogas ilícitas atraviesa varias fronteras, no sólo de países limítrofes, sino de las provincias, y eso hay que trabajarlo para obtener mejores resultados”.

Sobre el ministerio

Finalmente, De la Torre celebró la decisión política de Alicia Kirchner de haber elevado de jerarquía al área de Seguridad, que hasta el año pasado dependía del Ministerio de Gobierno.

“La realidad es que la secretaría ya había tomado un volumen muy importante, no solamente en cuanto a su estructura o acciones concretas, tanto en seguridad vial, protección civil como el régimen que se enfrentó a partir de 2016 con la administración conjunta con las fuerzas policiales. Pudimos avanzar en el Servicio Penitenciario, que era una deuda que tenía la provincia y en una ley propia, pero nada de esto se hubiese logrado sin afrontar las decisiones en la gestión. Sin decisión no hay un cambio trascendental y fue por decisión de nuestra gobernadora que afrontamos un camino de empezar a pensar qué Policía y qué Seguridad queremos al servicio de los santacruceños y las santacruceñas”.