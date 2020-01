El reconocido médico veterinario de Río Gallegos, Guillermo Basualto, se topó con una inesperada sorpresa esta jueves por la mañana en la puerta de su hogar. Paradójicamente, le dejaron una caja con seis perros cachorros en el interior, y ahora busca darlos en adopción.

A través de sus redes sociales expuso lo ocurrido, y apuntó contra los «mal nacidos» que dejaron a los animales recién nacidos en su vivienda: «Vamos a ver las cámaras de seguridad y que si están filmados no solo los voy a mostrar por todas las redes sociales, si no que voy a hacer una denuncia penal por maltrato animal«, manifestó el médico.

Horas más tarde, Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 se pusieron en contacto con Basualto, quien señaló al programa En el Tintero que «en realidad lo que molesta es que la gente sea tan irresponsable y se desligue de los animalitos como si fueran objetos».

El veterinario, que llevó adelante una intensa campaña de castración mientras estuvo a cargo del área de Bienestar Animal de la Municipalidad, dijo además: «Con el tema de las castraciones se busca ganarle a la tasa de natalidad».

Foto de los perros abandonados, publicada por Basualto en su perfil de Facebook.

«Esperemos que podamos darle un buen hogar a cada uno de ellos y que la gente empiece a tomar un poco de conciencia de que esto no corresponde, abandonar animales es una locura», destacó.

Además recordó que «en este caso me tocó a mi que tengo más facilidad por mi profesión, pero no solamente me pasa a mi, le pasa a un montón de gente».

Cualquier interesado en adoptar a alguno de los perros, puede comunicarse al celular 15215477.