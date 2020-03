Un operario -electo delegado de UOCRA en la empresa Trine- realizó una medida de fuerza en el predio de la minera Goldcorp, en Cerro Negro. Se trata de Damián Uset, quien inició una huelga de hambre y se encadenó a una camioneta, junto a un tanque de combustible y otros elementos inflamables.

El hombre amenazó durante el fin de semana con prenderse fuego, de no solucionarse su situación laboral. Aseveró que fue desplazado de su cargo, junto con otros dos trabajadores que se encontrarían de vacaciones, y responsabilizó a la intervención de la UOCRA en la zona norte provincial, y al Ministro de Trabajo de la provincia, desde donde habría salido el pedido expreso a la firma minera.

La noche previa grabó un video mediante el cual quiso “llevar tranquilidad a mi familia, porque estoy bien”. Aunque, advirtió que continuará con la medida hasta que se presente allí el ministro Teodoro Camino.

Según trascendidos, confirmados por fuentes calificadas, la UOCRA planea difundir hoy su propia versión de los hechos. Uset se enteró de ello, e hizo público un audio que le atribuye al interventor del gremio, Sergio Acosta.

En el mismo, se escucha a un hombre decir. “Es un show. Ni dirección tiene en Perito. Está rentado por las empresas y no trabaja en ningún lado”.

Al contrario de lo que indica ese audio, el delegado subrayó: “Soy de Los Antiguos, tengo trabajo en la minera y soy el delegado. Me quieren escrachar el lunes. Acá me quedo hasta que me den respuestas”, culminó.