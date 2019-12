Denuncia de mala praxis en Caleta: le pusieron un DIU estando embarazada y murió

Norma Hecheleitner, madre de Johana Georgia, una joven madre de dos niñas de 11 y dos años de edad respectivamente, denunció que su hija fue al Hospital de Caleta Olivia a colocarse un DIU y los médicos no se habrían percatado de que estaba embarazada por lo que comenzó a tener complicaciones en su salud que la llevaron a su muerte.

Ahora reclama justicia y denuncia mala praxis por parte de los médicos que atendieron a Johana.

Hace siete meses Johana Georgia, madre de dos niñas de dos y 11 años de edad, murió luego de haber tenido complicaciones tras haberse colocado un DIU en el Hospital de Caleta Olivia, en donde no se habrían percatado de que estaba embarazada.

«Decidí llegar a los medios para que se conozca nuestro caso»

Según relató la madre de Johana, Norma Hechelitner, “decidí llegar a los medios para que se conozca públicamente la muerte de mi hija, que el martes 31 de diciembre se cumplen 7 meses. Luego del dolor sufrido, en julio decidí hacer la denuncia en el Juzgado de Instrucción 1 a cargo del juez subrogante, Gabriel Contreras y hasta el momento la causa no ha tenido mucho avances desde ese momento”.

Mientras exige justicia por la muerte de su hija, Norma realiza los trámites de tenencia definitiva de sus nietas y adelantó que en los primeros días de febrero comenzará con las marchas para que antes de cumplirse el año del fallecimiento de su hija, la causa tenga a las personas responsables del hecho denunciado.

“Mi hija falleció por negligencia de profesionales del Hospital de Caleta y particularmente ginecólogos, quienes no supieron atender a mi hija. Todo comenzó cuando me hija se colocó un DIU y el ginecólogo, tras realizar ecografías y otros estudios no se percató que mi hija estaba embarazada de dos semanas. Johana comenzó a tener mucha fiebre y otros problemas”.

«No advirtieron que tenía el DIU»

Luego de los problemas de salud que habrían sido ocasionados por la colocación del DIU mientras estaba embarazada “fue intervenida quirúrgicamente y le realizaron un legrado, aunque los médicos en esa oportunidad no advirtieron que tenía el DIU”, señaló y sostuvo que a partir de ese momento “comenzaron innumerables problemas de salud para mi hija que la llevaron a la muerte. Desde que estuvo internada, nunca nos dieron respuestas sobre la salud de mi hija. Cuando se descompensó la trasladaron a terapia intensiva. Allí también nos dijeron que tuvo muerte cerebral. En cada parte médico que nos daban, todos diferían”, señaló finalmente y añadió que impulsará y encabezará las marchas para lograr esclarecer el hecho al que consideró de “mala praxis”.