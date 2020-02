Ayer por la mañana, trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable presentaron una nota en la delegación caletense del Ministerio de Trabajo de la provincia. Denunciaron que la entidad no realiza el pago de cargas sociales y retenciones judiciales. Responsabilizan al interventor, Fernando Valderas.

Los operarios aseguran que los fondos para hacer frente a las obligaciones son girados, junto con los salarios por la provincia, al propio interventor. Dijeron, además, que este último denunció los pagos de los aportes patronales, pero “no lo hizo en la Anses, y por eso los compañeros no cobramos las asignaciones familiares”.

Por otra parte, en relación a las retenciones judiciales, explicaron que varios trabajadores tienen un porcentaje de su salario mensual afectado al pago de las cuotas alimentarias de sus hijos. Mencionaron que los descuentos se producen “religiosamente”, pero que el dinero no ingresó en las cuentas judiciales de los niños.

“Además, no tenemos respuesta de cuándo se paga el sueldo. Pero lo peor es que no hayan hecho el pago de los aportes. Estamos viendo cómo hacemos, porque no hay respuesta de nadie”, sintetizaron.