Miembros de la Agrupación PAI denunciaron que se robaron poco más de una docena de perros de los más de 130 que tenía Manuela Gatica, quien falleció el fin de semana luego de sufrir un ACV.

El grupo voluntario de protección animal que tiene el permiso de la familia de Manuela para cuidar a los perros y buscarles un nuevo hogar advirtió que faltaban entre 10 y 15 perros y no entienden el motivo del daño ya que lo animales no son de raza pura.

“Quizás nos quieren hacer daño”, dijo Michelangelo a La Opinión Austral, que ayer publicó una serie de videos para mostrar el trabajo que están haciendo en el lugar en respuesta alas críticas de otras personas, incluso proteccionistas.

“Tenemos que tener cuidado con quién entra al terreno porque ya nos han desaparecido cosas. Mucha gente se quiere meter y dice que conocía a Manuela pero les pedimos por favor que nos entiendan porque nos dieron la responsabilidad a nosotros y no queremos que falte más nada”, expresó

“Las adopciones van bien pero es lento. Dimos 12 en adopción, 4 nos devolvieron los perros porque no están acostumbrados o no saben determinadas cuestiones acerca del cuidados de las mascotas o no esperan a que el perro se acostumbre al nuevo hogar”, explicó Michelangelo.

Además han rechazado dejar perros en algunas casas porque no cumplen con las condiciones de cuidado. “Le tuvimos que decir a una que no porque no tenía el patio cerrado y lo quería dejar atado. Estamos buscando un buen hogar para ellos”.

Mientras tanto el grupo continúa con los cuidados a los animales y pide ayuda. “No hay nadie que nos esté apoyando”, aseguró y dijo que van a pedir a la Municipalidad al menos vales de combustible.

A raíz del robo la abogada y diputada provincial Laura Hindie se acercó y los está asesorando, pero necesitan más colaboración con los gastos.