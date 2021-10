A 20 años de un momento histórico: la inauguración del Polideportivo del Boxing Club

Pensar en la inauguración del Polideportivo, es imaginarse la tribuna del gimnasio principal repleta de riogalleguenses. No solamente personas vinculadas al Boxing Club, sino que en esa jornada, el pueblo visitó el nuevo espacio del Albiverde, club que le daba inicio a un nuevo capítulo en su historia de 101 años.

Este 12 de octubre se cumplen 20 años de ese momento histórico, que cambió la vida del club para siempre y que con el paso de los años se convirtió en un espacio donde no solo hay actividades deportivas, sino en el que se disfrutan recitales, se realizan eventos de cultura y políticos.

La creación e idea de este nuevo espacio para el club más añejo de la ciudad, inició un par de años antes. Exactamente fue en la década del 90 cuando ocurrió algo que con el paso de los años le dio el puntapié a este proyecto.

En aquel entonces, se "llama a una asamblea extraordinaria para tratar el tema de la venta de bienes", publicaba La Opinión Austral. Así fue que se enteró de este hecho Emilio Guatti, presidente en tres periodos del club y socio histórico de la institución. "Afortunadamente encontré una persona y suspendió la asamblea, eso me dio tiempo para hacer una convocatoria. Regresé de Buenos Aires, llamaron a una asamblea y se rechazó el tema de venta de tierras, y en ese momento se explicó que la intención era vender una parte importante del club para hacer un pequeño gimnasio. La Comisión de Socios resolvió que no era conveniente y no era apto", indicó a La Opinión Austral.

Después de un par de asambleas, Guatti optó por recaudar firmas que rechazaban esta venta de tierras, al cual mencionaban como "venta de bienes". "Junto a otros amigos en una semana recolecté 20 mil firmas pidiendo que esto no se realizara, y todas las llevé al gobernador Néstor Kirchner, de ahí nació realmente que no se podía desperdiciar una oportunidad como esta", se refirió Guatti a la construcción del Polideportivo.

El recuerdo de "Pichón"

Sobre aquella noche que lo tuvo emocionado, cumpliendo su labor como vocal 1° y sentado cerca del Gobernador de la provincia de aquel entonces. Emilio Guatti recordó ese 12 de octubre y lo definió como ningún otro: "Fue una fiesta donde concurrió el pueblo".

A su vez indicó: "Allí estuvieron las máximas autoridades, fue una inauguración muy de acuerdo a la obbra deportiva más grande que se ha realizado".

La palabra de "Leo" Mata, presidente del Boxing

El actual presidente del club más añejo de esta ciudad que lleva menos de una semana en este cargo, hace 20 años era coordinador de la Escuela de Fútbol del club. Es por esto que le tocó ser protagonista de esta jornada inolvidable que quedó en las retinas de cada albiverde, y Mata no es la excepción.

"Me acuerdo que cada deporte tuvo que hacer una exhibición. En fútbol todos los chicos dominaron y desfilaron. El que cerró ese día fue el 'Colo' Gil, dominando solo", manifestó Leonardo.

A su vez, Leo le tiene un cariño especial al Polideportivo, que trabajando dentro de él durante estos 20 años pudo observar como fue creciendo, y como los deportes fueron acogiendo cada espacio como gimnasia artística, karate, vóley, fútbol, básquet, handball, pelota paleta, entre otros.

"Fue un antes y un después para Río Gallegos. Siento que es un lugar emblemático, donde se alberga mucha gente y creo que hay que valorar este espacio para vivir momentos inolvidables, deportivos y culturales", señaló el presidente.

Hoy Boxing festeja un nuevo aniversario de este imponente Polideportivo, el cual se vio vacío durante meses por la pandemia de Covid-19, pero que hoy disfruta de que los deportistas del club vuelvan día a día a la institución.