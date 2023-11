A Boca todavía le quedan chances para ingresar a la Libertadores 2024

Más allá de la derrota de esta noche ante Estudiantes de La Plata por 3-2 en una de las semifinales de la Copa Argentina, a Boca Juniors le quedan aún chances -más remotas- y no dependiendo de sus propios resultados para acceder a la edición 2024 de la Copa Libertadores.

Para poder ingresar a la Copa por tabla anual; primero debe ganarle a Godoy Cruz en Mendoza, el domingo a las 21.30, y esperar que se den una serie de resultados como la derrota de Rosario Central ante el descendido Arsenal y que no ganen en sus compromisos ni Estudiantes ante Lanús ni San Lorenzo con Central Córdoba de Santiago del Estero.

En caso de no darse esta combinación de resultados anteriores podría abrirse una nueva plaza por la tabla anual al final del torneo.

Si River o algún clasificado por la tabla anual ganara la Copa de la Liga liberaría su lugar y entraría un equipo más. Hoy, por ejemplo, serían Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Central y Estudiantes. Pero si levanta el trofeo un club que no está ingresando por tabla anual, no habrá plaza extra.

Como ya se dijo esta competencia entrega un lugar como Argentina 3 en la Libertadores 2024. Y Boca podría beneficiarse si Estudiantes juega la final con San Lorenzo y que el ganador ya estuviera clasificado por tabla anual. No pasa lo mismo con Defensa y Justicia. Entonces, San Lorenzo o Estudiantes entrarían como ganador de la Copa Argentina y se liberaría un cupo más en la tabla anual.

Si Estudiantes clasifica por la tabla anual, pero gana la Copa Argentina, dejará su lugar de la tabla anual e ingresa el primero que quedó afuera por tabla 2023

Todo dependerá de una eventual victoria de Boca en Mendoza este domingo, y luego de los resultados que logren los demás competidores, en el marco de la última fecha de la Copa de la Liga. (Télam)