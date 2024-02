"A Messi lo vi muy suelto y con mucha velocidad", dijo Martino

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, destacó el auspicioso debut en el temporada de Lionel Messi, a quien vio "muy suelto" y con "mucha velocidad", en la victoria sobre Real Salt Lake por 2-0 en el partido inaugural de la MLS.

"Lo vi muy suelto, fino y con mucha velocidad. Él tiene una cuestión única que no pasa con otro jugador en el mundo: puede agarrar la pelota, incluso alejado del arco rival y da la sensación que puede terminar en gol", elogió el "Tata", en conferencia de prensa luego del triunfo 2-0 sobre Real Salt Lake en el estadio DRV PNK.

"Me pone feliz porque está y se siente bien físicamente", agregó el DT rosarino luego del primer partido oficial de la dupla entre Messi y el uruguayo Luis Suárez.

"Que hayan sido los asistidores es positivo", valoró el exentrenador del seleccionado argentino, en referencia a los pases de Messi y Súarez para los goles de Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez.

Sobre el partido, Martino remarcó el buen nivel del primer tiempo pero admitió que antes del 2-0, el rival mereció empatar.

Sin nombrarlo, el "Tata" también dijo que espera tener pronto a Federico Redondo, el flamante refuerzo proveniente de Argentinos Juniors, en el plantel.

"El volante que lo vieron dando vueltas por acá, todavía no se incorporó y me gustaría tener a todos los jugadores cuanto antes", pidió.

Por último, Martino valoró el "impecable primer tiempo" que disputó el joven argentino Tomás Aviles.

Inter Miami volverá a jugar el domingo a las 22.30 contra Los Angeles Galaxy, como visitante. (Télam)