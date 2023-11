Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La deportista Abril Ortega estuvo presente y realizó un show que dejó boca abierta a todo el gimnasio.

Cabe resaltar que Abril se encuentra dentro de la selección argentina de patín. La joven riogalleguense participa en los torneo continentales representando a nuestro país. En los próximos días la subcampeona sudamericana tendrá que viajar a Mar del Plata para participar en un nuevo torneo nacional.

Luego de su presentación, Abril Ortega habló con el medio “Señal Calafate” y se refirió a muchas cosas.

“Estuvo muy lindo, participe dos veces y tuve la posibilidad de traer a mis alumnos de Río Gallegos para que vean este nivel que es muy alto. Mi mente está en clasificar nuevamente al mundial de patín. Lo ideal es entrenar doble turno, pero lamentablemente el mi ciudad no prestan los gimnasios. Este año me propusieron irme a vivir a Catamarca debido a que mi entrenador es de allá, por la falta de técnicos en nuestra provincia me lo estoy replanteando“, cerró Abril Ortega luego de su participación en el Torneo Provincial de Patín en la ciudad de El Calafate.