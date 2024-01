Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios tendrá este 4 de febrero sus elecciones para definir a su nuevo presidente, tras unos largos meses donde la comisión normalizadora presentó los papeles correspondientes a la Inspección General de Personas Jurídicas. Y se podrá realizar la asamblea y elecciones del fútbol de los barrios.

El calendario que lanzó la comisión normalizadora es la siguiente: Desde el 24 de enero: padrones a disposición de los asociados. 29 de enero: oficialización de las listas para las elecciones de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios. 3 de febrero: asamblea extraordinaria, desde las 18:00 en la sede de la asociación y 4 de febrero: comicio a cuarto oscuro desde las 10:00 a 17:00, también en la sede de la AIFB.

Adriana Luna, Carlos Saldivia, Adolfo Cader y Eduardo Alvarado. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Los candidatos que se presentaron hasta el momento fueron Adolfo Cader y Martín Cortez.

En dialogó con LU12 AM680, Adolfo Cader dijo “Nosotros hemos luchado contra la violencia y eso nadie lo ve, tenemos notas presentadas a la Inspección General de Personas Jurídicas pero no hay respuesta. Le hicieron daño a los clubes, no a nuestra comisión. Y no tengo duda que esto tiene un tinte político“

“Nosotros no decimos que no a las elecciones, porque es un derecho. Pero queremos que sumen a los nuevos socios”, dijo Adriana Luna.