Afirman que la dupla Majdalani-Bosco "tiene grandes chances de ganar una medalla en JJOO"

La dupla integrada por los regatistas argentinos Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, clasificada a los JJOO París 2024 por la clase Nacra 17 de la Vela, "creció muchísimo en los últimos tiempos y tiene grandes chances de ganar una medalla", sostuvieron tres de sus más fuertes adversarios.

"Mateo y Eugenia son muy buenos. Crecieron mucho en el último período. Son muy astutos e inteligentes", expresó el italiano Ruggero Tita, ganador de la presea de oro en los JJOO Tokio 2020 y tricampeón mundial en la clase Nacra, en declaraciones a Télam.

El 16 de agosto pasado, el binomio Majdalani-Bosco, que también fueron campeones Panamericanos en Santiago de Chile 2023, alcanzaron el cupo para la cita olímpica parisina, al lograr la plaza para el país en el Mundial de La Haya, Países Bajos.

La Federación Argentina de Yachting (FAY) formalizó la clasificación, al incluir las participaciones en el trofeo Princesa Sofía de España, la semana Olímpica francesa en Hyeres y el Olympic Test Event de Marsella, en el 2024.

El dúo argentino culminó noveno en el Mundial de La Haya, con 93 unidades, luego de concluir décimo en la denominada 'Medal Race', prueba definitoria a la que acceden las diez mejores embarcaciones de la fase clasificatoria. Los ganadores fueron los italianos Tita y Caterina Banti, ganadores de la presea dorada en Tokio, con 31 puntos.

Con este resultado en el Mundial -último torneo del Selectivo para los JJOO-, la FAY formalizó la clasificación de Majdalani-Bosco, que superaron al binomio compuesto por el bonaerense Santiago Lange (campeón olímpico en Río de Janeiro 2016) y Victoria Travascio, quienes quedaron decimoséptimos, con 158 unidades.

"Todavía tienen mucho camino por hacer, pero en las últimas regatas fueron muy constantes y creo que tienen muchas posibilidades de triunfar" aseveró Tita, que también logró la presea de bronce en el Mundial Francia 2017.

El binomio italiano, además del título alcanzado en Tokio, también se alzó con los títulos ecuménicos en Aarhus (Dinamarca) 2018 y Canadá 2022. En La Haya, la dupla Tita-Banti ganó once de las dieciséis regatas disputadas.

A su vez, el austríaco Thomas Zajac, ganador de la medalla de bronce en los JJ.OO. Río de Janeiro 2016, consideró que la pareja argentina tuvo "un gran progreso en los últimos años. Están compitiendo por uno de los países en el top 6 del mundo. Y si lo están haciendo es porque tienen chances de ir por una medalla", aseguró en declaraciones a Télam.

"Creo que hay algunas pequeñas cosas que les faltan, pero están trabajando mucho y creo que es posible. Soy optimista en que serán uno de los contendientes en las Olimpíadas", aventuró el austríaco.

"Este invierno será crucial. Todos trabajarán mucho para buscar las piezas del rompecabezas que le falta para su mejor performance", indicó.

Por su lado, el británico John Grimson, poseedor de la medalla de plata en los JJ.OO. de Tokio y campeón en 2020 en el Mundial de Australia en Geelong, remarcó que el dúo argentino "llegará a pelear por el podio. No hay dudas que será uno de los equipos que luchará por las medallas en París", expresó.

El también subcampeón mundial en 2023, junto a su compatriota Anna Burnet, definió que "Mateo (Majdalani) y Eugenia (Bosco) conforman un equipo increíblemente talentoso", sostuvo.

Por útlimo, el italiano Vittorio Bissaro, campeón mundial 2019 de la clase Nacra 17 en Auckland, expuso que los argentinos "son marinos muy buenos y talentosos. Tienen mucha motivación y son aspirantes a medallas", remarcó el regatista que obtuvo bronce en el Mundial de Clearwater, EEUU, en 2016.

El año pasado, el binomio argentino consiguió el octavo puesto en el Princesa Sofía de Palma de Mallorca, fue medalla de plata en la Semana Olímpica de Hyeres y quedó sexto en el Test Event de Marsella.

En los Panamericanos de Santiago de Chile, la pareja bonaerense consiguió el primer puesto, tras ganar once de las doce regatas disputadas, con un puntaje acumulado de 13 unidades, lo que le permitió superar con holgura a duplas rivales como las de Estados Unidos (29), Brasil (30), Canadá (51) y Chile (57).

En la cita panamericana, Majdalani, de 28 años, y Bosco, de 26, se aseguraron el oro antes de la 'Medal Race', en la prueba que se celebró en la Cofradía Náutica del Pacífico, a 120 kilómetros de la capital chilena.

La dupla bonaerense disputará su primera competencia en el año entre marzo y abril (29 de marzo a 6 de abril) en el Princesa Sofía de Palma de Mallorca. Luego estará en el Mundial de la clase Nacra 17 en Francia, entre el 7 y 12 de mayo, para instalarse a posteriori en Marsella, donde participará de los Juegos Olímpicos 2024 que se iniciarán en julio. (Télam)