Entre sábado y domingo las canchas al aire libre y los gimnasios de clubes y municipales de Río Gallegos ofrecen una variedad de actividades para compartir en familia.

SÁBADO

Gimnasio 17 de Octubre: Liga Municipal Femenina de Fútbol desde las 16:00 y hasta las 20:00.

Gimnasio Municipal 17 de Octubre: Liga Municipal de Fútbol Infantil. Desde las 10:00 hasta las 15:00.

Gimnasio Boxing Club: Liga Municipal de Fútbol Infantil. Se jugarán 14 partidos.

Gimnasio Boxing Club: Desde las 10:00 Boxing y Olimpia, categoría 2013 masculina.

Cancha Enrique Pino: fútbol de los barrios. Desde las 13:00 hasta las 21:00 se jugarán partidos de la Primera C.

Cancha Nora Vera: fútbol de los barrios. Desde las 13:00 y hasta las 21:00 cancha disponible para los equipos de Primera A.

Cancha de ADOEM: fútbol de los barrios. Desde las 12:45 a 16:45 jugarán los equipos de Primera B.

Cancha de Ferrocarril YCF: fútbol de los barrios. Desde las 12:45 y hasta las 16:45, primera fecha para los equipos de la Primera D.

Cancha de Sur 87: fútbol de los barrios. Desde las 12:45 a las 16:45 disputará su primera fecha la categoría D.

La Cantera: encuentro de enduro desde Almirante Brown al final de la ría. La convocatoria la hace el grupo Motoclub enduro Río Gallegos.

Cancha Hispano Americano: encuentros de fútbol de 16:00 a 19:15.

Horario Partido Categoria

16.00 hs Hispano vs Petrolero 2014

16.40 hs. Hispano vs Independiente 2014

17.15 hs. Petrolero vs Independiente 2014

16.00 hs. Hispano vs Sec 2015

16.40 hs. Hispano vs Ahoniken 2015

17.15 hs. Sec vs Ahoniken 2015

16.00 hs. Hispano vs Ahoniken 2016

16.40 hs. Petrolero vs Ahoniken 2016

17.15 hs. Hispano vs Petrolero 2016

18.00 hs Independiente vs Petrolero 2012

18.40 hs Hispano vs Petrolero 2012

19.15 hs Hispano vs Independiente 2012

18.00 hs Sec vs Petrolero 2012

18.40 hs Hispano vs Petrolero 2012

19.15 hs Hispano vs Sec 201

DOMINGO

Gimnasio 17 de Octubre: Liga Municipal Femenina de Fútbol. Desde las 16:00 y hasta las 20:00.

Gimnasio 17 de Octubre: Liga Municipal de Fútbol Infantil. Copa de Oro desde las 10:00 y hasta las 15:00.

Cancha Enrique Pino: fútbol de los barrios. Desde las 13:00 hasta las 21:00 juegan equipos de la Primera C.

Cancha Nora Vera: fútbol de los barrios. Desde las 13:00 y hasta las 21:00, segunda fecha para los equipos de Primera A.

Cancha de Ferrocarril YCF: fútbol de los barrios. Desde las 10:00 hasta las 16:00 habrá partidos para la Primera D.

Cancha de ADOEM: fútbol de los barrios. De 10:00 a 16:00, partidos para la Primera B.

Cancha Sur 87: fútbol de los barrios. Desde las 12:00 y hasta las 16:00 juegan sus partidos los equipos de la Primera B.

Gimnasio de Boxing: de 10:00 a 16:00, mini básquet y partido de la Libar.